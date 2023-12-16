أهل مصر .. شارع المعز يستقبل 200 طفل من المحافظات الحدودية في انطلاق أسبوع جديد

أهل مصر .. استقبل شارع المعز، صباح اليوم السبت، 200 طفل من المحافظات الحدودية في انطلاق أولى الجولات التثقيفية للأماكن والمعالم السياحية والأثرية بمحافظة القاهرة، ضمن الأسبوع الثقافي الثامن والعشرين للأطفال بمشروع "أهل مصر"، الذي يقام برعاية د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، تحت شعار "يهمنا الإنسان"، ويستمر حتى 22 ديسمبر الحالي.

وخلال الجولة التفقدية تعرف الأطفال مع مرشدي الجولة على المعالم الأثرية في شارع المعز، ومنها باب الفتوح‏ أحد بوابات أسوار القاهرة، الذي أنشئ للسيطرة على مداخل القاهرة الفاطمية، بأبراج من الحجر، وباب زويلة الذي يتكون من كتلة بنائية ضخمة ارتفاعها ‏24‏ مترا، إضافة إلى جامع الحاكم بأمر الله ثاني مساجد القاهرة اتساعا بعد مسجد ابن طولون.

سليمان أغا السلحدار

وشملت الجولة مسجد وسبيل وكتاب سليمان أغا السلحدار أحد أروع وأندر المساجد الأثرية بطرازه المعماري، وجامع الأقمر أصغر مساجد القاهرة، وسبيل وكتاب عبد الرحمن كتخدا، وقصر الأمير بشتاك الذي يعد من أفخم مباني القرن الثامن الهجري، وسبيل وكتاب خسرو باشا أقدم الأسبلة العثمانية الباقية بمدينة القاهرة، واختتمت بمدرسة وقبة نجم الدين أيوب، وسبيل محمد علي بالعقادي، وسبيل محمد علي بالنحاسين.

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كما استمع الأطفال إلى شرح عن تسمية الشارع ونسبته إلى المعز لدين الله، أول الخلفاء الفاطميين في مصر، الذي حكمها بين عامي 953 -975، حين أرسل قائده العسكري جوهر الصقلي، للاستيلاء على مصر من العباسيين، ودخلها ليؤسس مدينة القاهرة قرب الفسطاط التي أنشأها عمرو بن العاص، لتكون أول عاصمة لمصر بعد دخول الإسلام إليها.

وشهدت الجولة انطباعات إيجابية للأطفال عن الشارع العريق معبرين عن سعادتهم بزيارته كونه ملىء بالآثار الفريدة من نوعها، وما يحمله من قيمة تاريخية وأثرية عظيمة، واحتوائه على المساجد الأثرية ذات الرسومات‏ ‏الهندسية‏ والزخارف ذات الطراز المعمارى المميز.

أوضح الطفل محمد أشرف من محافظة شمال سيناء أحد المشاركين بالملتقى أن شارع المعز ملهم لكتابة قصائد شعرية في حب التاريخ والآثار المصرية القديمة.

كما عبرت حنين شاذلي من محافظة أسوان عن سعادته بالمشاركة بالملتقى، وأبدت إعجابها بشارع المعز الذى يبعث الفرحة والسعادة والفخر كونها مصرية تنمى إلى تلك الحضارة العريقة.

هذا ويشهد قصر ثقافة روض الفرج مساء اليوم السبت انطلاق ورش لتعليم الحرف اليدوية والتراثية لنخبة من المتخصصين منها ورشة المصنوعات الجلدية، الخيامية، إعادة تدوير خامات البيئة، تعليم الأركيت، وتصميم حقائب بالشبك والخرز، وغيرها من الورش المتنوعة.

وتقام فعاليات الأسبوع الثقافي بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع أهل مصر، بالتعاون مع إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد برئاسة لاميس الشرنوبي المشرف التنفيذي للأسبوع، وفرع ثقافة القاهرة.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية، تضم لجنته العليا المخرج أحمد السيد، والمخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، ويستهدف المشروع ثلاث فئات وهي الأطفال والشباب والمرأة، والهدف العام للمشروع هو تشكيل الوعي وبناء الشخصية المصرية من خلال الحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن.