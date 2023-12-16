بعد رحيله.. الشيخ نواف الصباح مسيرة حافلة في تاريخ الكويت ( بروفايل)

رحل عن عالمنا منذ قليل أمير دولة الكويت الشقيقة الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والذي وافته المنية عن عمر يناهز 86 عامًا.

وقد نعى الديوان الأميري الكويتي أمير البلاد في بيانه "ببالغ الحزن والأسى، ننعى الى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه ظهر اليوم السبت".

وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير أهم المعلومات عن الشيخ الراحل نواف الاحمد الجابر الصباح:

وُلد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح يوم 25 يونيو 1937م.

الشيخ نواف يعد الابن السادس للشيخ أحمد الجابر الصباح حاكم الكويت الأسبق من زوجته اليمامة.

تولى مقاليد الحكم أميرًا لدولة الكويت في 29 سبتمبر 2020 م.

أصبح وليًا للعهد في 20 فبراير 2006 م

نولي منصب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في 16 أكتوبر 2003

تولى حقيبة وزارة الداخلية في 13 يوليو 2003 م

كما تولى منصب نائب رئيس الحرس الوطني في 16 أكتوبر 1994 م

يعد الأمير نواف هو السادس عشر والسادس بعد الاستقلال عن المملكة المتحدة، ولديه 4 أبناء وبنت واحدة.

تم تكليفه بتولي حقيبة وزارة الشئون الإجتماعية والعمل يوم 2 أبريل 1991 م

تولى منصب وزير الدفاع في 26 يناير 1988 م

كما عُين محافظًا لمنطقة حولي في 12 فبراير 1962 م

وقد أدى اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة في جلسة خاصة عقدت في 30 سبتمبر 2020، ليكون بذلك الأمير الرابع الذي يؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة في تاريخ الكويت.