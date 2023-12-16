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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ترتيب مسابقة الدوري المصري قبل مواجهة الاسماعيلي وانبي الليلة

الدوري المصري
الدوري المصري

يعتلي فريق بيراميدز صدارة ترتيب جدول مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2023 ـ 2024، برصيد 17 نقطة، جمعها من خوض 8 مباريات منذ انطلاق البطولة، وذلك قبل مباراة إنبي والاسماعيلي الليلة في ختام الجولة التاسعة لمسابقة الدوري.

ويأتي وصيفا في المركز الثاني فريق اف سي زد، برصيد 16 نقطة، محصلة 8 لقاءات، حقق من خلالهما الفوز فى 4 مواجهات ، وتعادل في 4 أخرين، ولم يتلقى اى هزيمة حتى الان.

ويحتل المركز الثالث في ترتيب المسابقة فريق المصري البورسعيدي، برصيد 15 نقطة، بواقع الانتصار فى 5 لقاءات، والتعرض للخسارة في 3 مواجهات بالدوري.

ترتيب الدوري المصري 

الدوري المصري

ويلتقي إنبي أمام نظيره الإسماعيلي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم، في ختام مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري  المصري الممتاز  باستاد بتروسبورت.

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