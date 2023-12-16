ترتيب مسابقة الدوري المصري قبل مواجهة الاسماعيلي وانبي الليلة

يعتلي فريق بيراميدز صدارة ترتيب جدول مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2023 ـ 2024، برصيد 17 نقطة، جمعها من خوض 8 مباريات منذ انطلاق البطولة، وذلك قبل مباراة إنبي والاسماعيلي الليلة في ختام الجولة التاسعة لمسابقة الدوري.

ويأتي وصيفا في المركز الثاني فريق اف سي زد، برصيد 16 نقطة، محصلة 8 لقاءات، حقق من خلالهما الفوز فى 4 مواجهات ، وتعادل في 4 أخرين، ولم يتلقى اى هزيمة حتى الان.

ويحتل المركز الثالث في ترتيب المسابقة فريق المصري البورسعيدي، برصيد 15 نقطة، بواقع الانتصار فى 5 لقاءات، والتعرض للخسارة في 3 مواجهات بالدوري.

ترتيب الدوري المصري

الدوري المصري

ويلتقي إنبي أمام نظيره الإسماعيلي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم، في ختام مباريات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز باستاد بتروسبورت.