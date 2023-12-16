عمر السعيد يواصل تصوير فيلم "المنبر" للأزهر الشريف

يواصل الفنان عمر السعيد، تصوير دوره في فيلم "المنبر"، ومن المقرر أن يقدم فيه دوراً محوريًا في أحداثه.

يشار إلى أن يجسد الفنان عمر السعيد، في فيلم "المنبر" دور صحفي يعمل بأحد الجرائد الأجنبية ويظهر في الفيلم بشخصية "أمجد" ويتم تكليفه بعمل تحقيق صحفي عن زيارة شيخ الأزهر في أمريكا.

ويحمل "أمجد"كرها كبيرا وواضحا تجاه الأزهر الشريف، لكن بعد جلسات تجمعه بـ أحمد حاتم الذي يصحح له هذه المفاهيم الخاطئة ويشرح له دور وأهمية ومكانة مؤسسىة الأزهر الشريف علي مستوي العالم وليس مصر فقط.

أبطال فيلم المنبر

جدير بالذكر أن فيلم "المنبر" يشارك في بطولته بجانب أحمد حاتم، كل من أيتن عامر، أحمد فهيم، سامح الصريطي، كمال أبو رية، مجدي كامل، عمر السعيد، ميدو عادل، أحمد عزمي وآخرين، تأليف فداء الشندويلي، وإخراج أحمد عبد العال.

قصة فيلم المنبر

ويتناول "المنبر" دور الأزهر الشريف على مدار الـ1050 عاماًو ينتمي إلى الأفلام التاريخية والحربية أيضًا، وذلك في إطار درامي تشويقي مثير، كما سيشارك فريق روسي في أحد مراحل تنفيذ الفيلم، كما سيُعرض بأكثر من نسخة مترجمة بجانب العربية، منها الإنجليزية.

الفنان عمر السعيد