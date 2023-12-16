مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية جدول مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 16 ديسمبر 2023، اذ سنكون على موعد مع عدة لقاءات هامة في الدوري المصري والدوري السعودي والدوري الانجليزي والاسباني بجانبالدوري الفرنسي، ونرصد لكم جدول المواعيد والقنوات الناقلة كالتالى:

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 16 ديسمبر 2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات الدوري المصري

إنبي x الإسماعيلي – الساعة 7 مساء- أون تايم سبورت

مواعيد مباريات الدوري السعودي

الرياض x الخليج – الساعة 5 مساء-SSC1 SD

الاتفاق x التعاون- الساعة 8 مساء-SSC1 SD

مواعيد مباريات الدوري المغربي

نهضة بركان x الرجاء- الساعة 5 مساء

الوداد x المغرب الفاسي – الساعة 5 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

بورنموث x لوتون تاون – الساعة 5 مساء

تشيلسي x شيفلد يونايتد – الساعة 5 مساء-Arena Sport 4 HD Serbia

مانشستر سيتي x كريستال بالاس- الساعة 5 مساء-beIN Sports HD 1 English

نيوكاسل يونايتد x فولهام- الساعة 5 مساء

بيرنلي x إيفرتون- الساعة 7:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

سيلتا فيجو x غرناطة – الساعة 3 عصرا

أتلتيك بيلباو x أتلتيكو مدريد – الساعة 5:15 مساء-beIN Sports HD 3

إشبيلية x خيتافي – الساعة 7:30 مساء

فالنسيا x برشلونة – الساعة 10 مساء-beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدورى الإيطالي

ليتشي x فروسينوني – الساعة 4 عصرا

نابولي x كالياري- الساعة 7 مساء

تورينو x إمبولي – الساعة 9:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري الألماني

دارمشتات 98 x فولفسبورج – الساعة 4:30 مساء

ماينز 05 x هايدنهايم – الساعة 4:30 مساء

بوخوم x يونيون برلين – الساعة 4:30 مساء

أوجسبورج x بوروسيا دورتموند– الساعة 4:30 مساء

لايبزيج x هوفنهايم- الساعة 7:30 مساء

مواعيد مباريات الدورى الفرنسي

لوهافر x نيس – الساعة 6 مساء

لانس x ستاد ريمس – الساعة 10 مساء