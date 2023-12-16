الشناوي قاهر النجوم ونحس بنزيما.. 7 مشاهد من قمة اتحاد جدة والأهلي المونديالية

تركت القمة المونديالية التي جمعت الأهلي مع اتحاد جدة السعودي في ربع نهائي كأس العالم للأندية، العديد من المشاهد المثيرة والأرقام القياسية.

الأهلي حسم بطاقة التأهل إلى نصف النهائي بعد انتصار مستحق بثلاثية مقابل هدف، أمس الجمعة، على ملعب الجوهرة المشعة، ليضرب موعدًا مع فلومينينسي البرازيلي في المواجهة المقبلة.

في السطور التالية تستعرض بوابة الوفد عدد من المشاهد المثيرة والأرقام القياسية التي تركتها قمة الأهلي واتحاد جدة.

الشناوي قاهر النجوم

واصل محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي تألقه وحماية عرين القلعة الحمراء في الأوقات المصيرية، بعدما تصدى لركلة جزاء نفذها كريم بنزيما كانت مفصلية وحاسمة في تغيير سيناريو المباراة، وأعادت إلى الأذهان تصديه لركلة جزاء أمام لوكا مودريتش نجم ريال مدريد، في النسخة الماضية من مونديال الأندية والتي انتهت بفوز النادي الملكي برباعية مقابل هدف.

نحس بنزيما

أعادت ركلة الجزاء المهدرة من جانب كريم بنزيما أمام الأهلي، للأذهان ما فعله المهاجم الفرنسي أمام الهلال في ربع نهائي البطولة العربية للأندية، حيث أهدر ركلة أخرى وخسر فريقه بنفس النتيجة وودع البطولتين.

بنزيما يصعد لوصافة هدافي

صعد كريم بنزيما لاعب اتحاد جدة إلى وصافة قائمة هدافي مونديال الأندية برصيد 6 أهداف بواقع أربعة مع ريال مدريد واثنان مع اتحاد جدة، ليعادل زميله السابق جاريث بيل، ويفصلهما هدفًا واحدًا عن الصدارة التي ينفرد بها كريستيانو رونالدو.

وكان كريم بنزيما يتساوى مع الثنائي ليونيل ميسي ولويس سواريز بخمسة أهداف لكل منهم، قبل هدفه في مباراة اتحاد جدة والأهلي.

"الشحات" العربي الوحيد

دون حسين الشحات اسمه بأحرب من ذهب بعد هدفه في شباك اتحاد جدة، إذ رفع رصيده إلى 4 أهداف في كأس العالم للأندية وأصبح اللاعب العربي الوحيد الذي يسجل في 4 نسخ مونديالية مختلفة بواقع 3 مرات مع الاهلي ومرة مع العين الإماراتي، كما عادل رقم كريم بنزيما مع ريال مدريد.

وتساوى حسين الشحات مع الثنائي محمد أبو تريكة وسالم الدوسري في عدد الأهداف المونديالية، ولكن الشحات ينفرد برقم قياسي هو أكبر عدد مشاركات في تاريخ البطولة بواقع 13 مباراة.

الثأر وكسر العقدة

جاءت ثلاثية الأهلي في شباك اتحاد جدة على ملعبه ووسط جماهيره أقوى رد اعتبار والثأر مما حدث قبل 18 عاما بالبطولة ذاتها عندما خسرت القلعة الحمراء بهدف في اليابان، ليس فقط وحسب وإنما لكسر العقدة إذ لم يسبق للفريق الأحمر تحقيق أي انتصار على نمور جدة.

محطة نصف النهائي

دون الأهلي وصوله إلى نصف نهائي مونديال الأندية للمرة السادسة في تاريخه والرابعة على التوالي، ليصبح أكثر الفرق حضورًا من خارج قارتي أوروبا وأمريكا الجنوبية، ويليه الهلال السعودي بـ 3 مرات.

الأهلي يرسخ عقدة سعودية

رسخ انتصار الأهلي المستحق والكبير على اتحاد جدة في عقر داره ووسط جماهيره، على استاد الجوهرة المشعة، عقدة سعودية مع القلعة الحمراء، إذ تعيد هذه النتيجة ذكريات نسخة 2021 حينما اكتسح الأحمر منافسه الهلال برباعية نظيفة في مباراة تحديد المركز الثالث وحصد الميدالية البرونزية.