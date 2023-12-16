صحيفة عالمية تُشيد بفوز الأهلي على اتحاد جدة السعودي

احتفت الصحف العالمية بفوز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على نظيره اتحاد جدة السعودي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2023.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره فلومينينسي البرازيلي في الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية الأثنين المقبل.

ونشرت صحيفة "آس" الإسبانية تقريرًا، أشادت خلاله بفوز المارد الأحمر على العميد، حيث جاء التقرير: "لن يكون اتحاد جدة وبالتالي كريم بنزيما حاضرين في نصف مونديال العالم للأندية، حيث كان فلومينينسي ينتظر الفائز".

وتابعت: "لقد خرج الفريق السعودي بهزيمة كبيرة على يد الأهلي المصري 3/1، على الرغم من أن بنزيما كان لديه فرصة التعادل من ركلة جزاء، لكنه أهدرها، ثم استقبلت شباكهم هدفين آخرين".

وأضافت: "بالتأكيد هذه الهزيمة ستمثل ضربة موجعة لهذا المشروع السعودي المليونيري، الذي يضم في صفوفه، إلى جانب لاعب ريال مدريد السابق، لاعبين مثل فابينيو وكانتي وجوتا".

وأكملت: "بالرغم من أن لقاء الأمس كان في ملعب على بعد أكثر من 1500 كيلو متر عن القاهرة، ومع ذلك، لم يكن هناك لون مسيطر في المدرجات سوى الأحمر، فكانت الجماهير الحاضرة للأهلي كثيرة للغاية".

واتمت الصحيفة العالمية تقريرها: "بالتأكيد هذا التفوق انعكس على أرض الملعب، حيث لم يكن التفوق من حيث عدد الفرص فقط، لأن ذلك ليس كافيًا بالضرورة من أجل الفوز، ولكن في مختلف أنحاء الملعب".