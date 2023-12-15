حساب المواطن: لابد من تطابق العنوان الوطني في البرنامج مع عقد الإيجار

حساب المواطن.. تصدر برنامج حساب المواطن محرك البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية،عقب كشفه عن قيامه بتحديث للبوابة الإلكترونية الخاصة به مؤخرًا مما تسبب في عطل لدخول المستفيدين مؤكدًا أن الأمر تم الانتهاء منه داعيا المستفيدين تحديث بيناتهم بالشكل المطلوب منهم.

وورد لخدمة المستفيدين الخاصة بالبرنامج عبر موقع التواصل الاجتماعي عبر موقع التواصل الاجتماعي "X" تويتر سابقًا، العديد من الأسئلة منها طريقة تحديث البيانات والتي تتم عبر الموقع الالكتروني للبرنامج.

ويمكن للمستفيدين تحديث بيناتهم عبر إتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لحساب المواطن من هنا

تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وإدخال كلمة المرور.

كتابة رمز التحقق.

اضغط على اختيار "استكمال/تعديل الطلب".

تعديل البيانات حسب التحديثات التي طرأت بالبيانات العامة.

توضيح بيانات التابعين التي تشمل ما يلي:(الإفصاح عن الدخل - بيانات العقارات - بيانات الحساب البنكي - بيانات العنوان)

مراجعة البيانات التي قمت بتحديثها جيدًا.

تقديم طلب التحديث.

فيما تلقت خدمة المستفيدين سؤال أخر يقول:"أمي مقيمة مع ولدها وحدثنا بحسابها العنوان الوطني نفس عنوان منزل ولدها هل يجوز هذا أم لابد من وجود عنوان لحالها، وثانيا امي ينزل له ضمان والتاهيل الشامل هل لابد من الافصاح عنه أن يعتبر الأمر غيرضروري".

ليؤكد البرنامج أنه لابد من تطابق العنوان الوطني في حساب المستفيدة في البرنامج مع عقد الايجار في منصة ايجار مع العنوان الوطني الخاص بها في سبل حتى لا تتأثر اهليتها واستحقاقها، و لا يتم الإفصاح عن دخل الضمان الإجتماعي والتأهيل الشامل من ضمن الدخل.