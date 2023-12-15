تنظر الدائرة الأولى «إرهاب» بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، غدا السبت، محاكمة 43 متهمًا بالانضمام إلى جماعة إرهابية في منطقة العجوزة،في القضية المعروفة إعلاميا بـ خلية العجوزة الإرهابية.

غدًا .. محاكمة 43 متهمًا في خلية العجوزة الإرهابية

وكانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، ووجهت لهم عدة تهم، منها تولي وقيادة جماعة إرهابية، وتمويل الإرهاب، وتلقي تدريبات عسكرية، والترويج غير المباشر لارتكاب جرائم إرهابية

الإثنين .. محاكمة المتهم بقتل طفلته بسبب خلافات أسرية بالوراق

كما تنظر محكمة جنايات جنوب الجيزة، الإثنين المقبل، جلسة محاكمة متهم بقتل طفلته بسبب خلافات أسرية بمنطقة الوراق.

وتلقى قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، إشارة من أحد المستشفيات، يفيد وصول طفلة مصابة بكدمات وجروح في جسدها ومفارقة للحياة، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لطفلة تبلغ من العمر 3 سنوات، لقيت مصرعها إثر تلقيها عددًا من اللكمات على يد والدها بسبب خلافات أسرية، وتمكنت القوات من القبض عليه.

وأسندت التحقيقات في القضية التي رقم 14391 لسنة 2022 جنح الوراق، أن المتهم "ح. س"، 29 عامًا، في 28 سبتمبر من العام الماضي بدائرة قسم شرطة الوراق، قتل المجني عليها كريمته الطفلة "م"، عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على إزهاق روحها وذلك على إثر خلافات بينه وبين زوجته.