الشناوي: لاعبو الأهلي على قدر المسئولية.. وجاهزون لنصف النهائي

عبر محمد الشناوي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب اتحاد جدة السعودي اليوم في ربع نهائي بطولة ‏كأس العالم للأندية المقامة بالمملكة العربية السعودية.‏

وأوضح أن اللاعبين كانوا رجالًا وعلى قدر المسئولية، وقدموا مباراة كبيرة وحققوا الفوز على اتحاد جدة السعودي بجدارة ‏واستحقاق.‏

وأشار الشناوي إلى أن الحضور الجماهيري من جانب مشجعي الفريقين منح اللقاء أجواء خاصة، وأن الأهلي استعد جيدًا للمباراة، مما أ‏سهم في ظهوره بصورة مميزة ومن ثم تحقق الفوز والتأهل إلى الدور نصف النهائي.‏

وأشار إلى أن التصدي لركلة جزاء من الفرنسي كريم بنزيما يرجع إلى عامل التوفيق والتركيز، وأن اللاعبين يستحقون الإشادة على ‏ما قدموه خلال المباراة.‏

وأكمل: سوف نخلد للراحة اليوم، ومن الغد سوف نبدأ الاستعداد لمباراة نصف النهائي، ولدينا طموحات كبيرة في تحقيق إنجاز جديد ‏بالمونديال.‏

تقدم للأهلي علي معلول من ضربة جزاء، وسجل حسين الشحات الهدف الثاني، قبل أن يضيف إمام عاشور الهدف الثالث، فيما سجل ‏هدف اتحاد جدة كريم بنزيما‎.‎