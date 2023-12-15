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الجمعة 15 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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اقرأ غدًا بالوفد.. اهتمام عالمي واسع بجهود مصر لوقف الحرب الإسرائيلية

الصفحة الأولى من
الصفحة الأولى من عدد جريدة الوفد

نشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا السبت، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "اهتمام عالمي واسع بجهود مصر لوقف الحرب الإسرائيلية". 

ويتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

غزة تدخل نكبة الـ 70 يومًا من الإبادة الجماعية و75 ألف شهيد ومصاب حتى الآن. 

النازية الصهيونية تنتهك حرمات دور العبادة للتغطية على الفشل. 

"الكونجرس" الأمريكي يفتح تحقيقًا رسميًا لعزل بايدن. 

السودان يتصدر قائمة الدول التي تعاني الجوع والأمراض.

"المالية": ترشيد الإنفاق لا يسري على "الصحة" والسلع التموينية و"المواد البترولية" و"تكافل وكرامة".

"معيط": الالتزام بتدبير الاحتياجات الأساسية للمواطنين وأولوية للمنتجات المصرية في التعاقدات.

الحوثيون ينفذون عملية عسكرية ضد سفينة حاويات متجهة إلى إسرائيل. 

دور مصري فاعل مع الأشقاء في فلسطين 

سياسيون إريتريون لـ "الوفد": "أبي أحمد" يشعل الصراع في القرن الإفريقي 

د. وجدي زين الدين يكتب: الديمقراطية الجديدة والأحزاب السياسية.

الجريدة الورقية