اقرأ غدًا بالوفد.. اهتمام عالمي واسع بجهود مصر لوقف الحرب الإسرائيلية

نشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا السبت، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "اهتمام عالمي واسع بجهود مصر لوقف الحرب الإسرائيلية".

ويتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

غزة تدخل نكبة الـ 70 يومًا من الإبادة الجماعية و75 ألف شهيد ومصاب حتى الآن.

النازية الصهيونية تنتهك حرمات دور العبادة للتغطية على الفشل.

"الكونجرس" الأمريكي يفتح تحقيقًا رسميًا لعزل بايدن.

السودان يتصدر قائمة الدول التي تعاني الجوع والأمراض.

"المالية": ترشيد الإنفاق لا يسري على "الصحة" والسلع التموينية و"المواد البترولية" و"تكافل وكرامة".

"معيط": الالتزام بتدبير الاحتياجات الأساسية للمواطنين وأولوية للمنتجات المصرية في التعاقدات.

الحوثيون ينفذون عملية عسكرية ضد سفينة حاويات متجهة إلى إسرائيل.

دور مصري فاعل مع الأشقاء في فلسطين

سياسيون إريتريون لـ "الوفد": "أبي أحمد" يشعل الصراع في القرن الإفريقي

د. وجدي زين الدين يكتب: الديمقراطية الجديدة والأحزاب السياسية.