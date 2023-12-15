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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

ألمانيا تقدم مساعدات إضافية لأوكرانيا بنحو 6 ملايين يورو

الحرب الروسية الأوكرانية
الحرب الروسية الأوكرانية

 أعلنت وزارتا الداخلية والخارجية لألمانيا الاتحادية تقديم مساعدات إنسانية إضافية بقيمة 6.1 مليون يورو لأوكرانيا مع دخول فصل الشتاء.

وذكرت الوزارتان، فى بيان مشترك اليوم الجمعة، أن أوكرانيا تشهد شتاءها الثانى فى خضم حربها مع روسيا؛ لذلك تواصل الحكومة الفيدرالية دعمها الشامل للحماية المدنية الأوكرانية، لا سيما بمساعدة الوكالة الفيدرالية للإغاثة الفنية (THW)، ويتم تنفيذ عمليات نقل المساعدات بالتنسيق مع المكتب الاتحادى للحماية المدنية والمساعدة فى حالات الكوارث (BBK)، وتمولها فى الغالب عملية الحماية من الكوارث فى الاتحاد الأوروبى ووزارة الخارجية الفيدرالية.


وفى هذا السياق، صرحت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك: "من خلال مظلة الحماية الشتوية التى نضعها فوق أوكرانيا، نساعد الناس هناك على النجاة من موسم البرد القارس. ليس فقط فى شكل أنظمة دفاع جوي، بل أيضًا بتقديم المولدات والبطانيات والخيام وبطاريات التخزين".


وأضافت: "نقوم بإدخال إمدادات إضافية بقيمة 6.1 مليون يورو لهذا الشتاء؛ لأنه وحتى قبل وقت قصير من أعياد الميلاد، تواصل روسيا حربها على البنية التحتية للطاقة فى أوكرانيا؛ والهدف هو أن تتجمد أنابيب المياه عند درجة حرارة 20 درجة تحت الصفر ويموت الناس من البرد" - على حد تعبيرها.

 

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