كيفية استخراج كعب العمل للمؤهلات وبدون وذوي الهمم ؟

يبحث الكثيرون عن طريقة استخراج كعب عمل، فهو من الأوراق الرسمية التي يحتاجها المرشحون لشغل الوظائف، وفي السطور التالية، نرصد الأوراق المطلوبة لاستخراج كعب عمل من مكاتب التأمينات الاجتماعية.

ما هي الاوراق المطلوبة لعمل كعب العمل للحاصلين على مؤهلات ؟

-صورة بطاقة الرقم القومي سارية، والأصل للاطلاع.

- صورة من شهادة المؤهل الدراسي، والأصل للاطلاع.

- احضر الرقم التأميني والذي يمكن معرفة خطوات استخراجه من هنــا.

- لاستخراج كعب عمل احضر شهادة خبرة إن وجدت.

- شهادة موقف التجنيد للذكور.

- شهادة قياس مستوى المهارة، بالإضافة إلى تراخيص مزاولة المهنة في حالة العمل في غير التخصص.

الأوراق المطلوبة لكعب عمل لغير الحاصلين على مؤهل

- صورة من بطاقة الرقم القومي، والأصل للاطلاع.

- مستند يفيد الإقامة لدائرة المكتب.

- الرقم التأميني من الرابط المذكور أعلاه.

- شهادة موقف التجنيد للذكور.

- شهادة خبرة إذا وجدت.

- رخصة مزاولة المهنة للمهن الواجب لها.

- شهادة صحية وإيصال استلام.

الأوراق المطلوبة لاستخراج كعب عمل لذوي الهمم

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- صورة من المؤهل الدراسي.

- مستندات الكشف الطبي مثبت بها نوع الإعاقة.

- شهادة الموقف التأميني.

- شهادة الخبرة (إن وجدت).

خطوات استخراج كعب العمل

بعد تجهيز كافة المستندات المذكوره توجه إلى مكتب العمل الموجود بمحيط محل الإقامة، لتسليم الأوراق للموظف المختص، واستلام كعب العمل في اليوم التالي.

رسوم استخراج كعب العمل

استراج كعب العمل مجاني، ولا يتم دفع أي رسوم .