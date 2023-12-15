عاجل
كيفية استخراج كعب العمل للمؤهلات وبدون وذوي الهمم ؟ الإسكندرية على موعد مع نوة الفيضة الصغرى.. والأرصاد تحذر السنوار صداع في رأس الاحتلال.. إسرائيل تتوعد بالقضاء على قادة حماس
الجمعة 15 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ميديا

جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتل 3 محتجزين في قطاع غزة عن طريق الخطأ

المتحدث باسم الجيش
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي

أفاد جيش الاحتلال الإسرائيلي، بمقتل 3 محتجزين في قطاع غزة بنيران صديقة، وفقًا لنبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن المعركة في غزة ستكون طويلة وصعبة، وعملية استعادة المحتجزين عسكريا تحد هائل ومهمة صعبة للغاية.

txt

خبير سياسي: العالم أجمع يطالب بوقف حرب غزة باستثناء نتنياهو وبايدن

txt

أونروا: 155 مرفقًا في قطاع غزة تحول إلى مركز لإيواء النازحين

وأعلنت «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس»، أمس (الخميس)، قتل 10 ضباط وجنود إسرائيليين واستهداف 9 آليات في محاور القتال بقطاع غزة.

وقالت «القسام»، في منشور أوردته وكالة الصحافة الفلسطينية (وفا) اليوم :«بعد عودتهم من خطوط القتال في حي الشجاعية... أبلغ مجاهدونا باستهداف قوة صهيونية راجلة في شارع حسنين بعبوات ناسفة شديدة الانفجار وأكد مجاهدونا مقتل ما لا يقل عن 10 من ضباط وجنود العدو».

وأضافت أن «مجاهدينا تمكنوا من استهداف 5 دبابات ميركافا و4 ناقلات جند صهيونية في منطقة الشيخ رضوان وحي الزيتون في غزة بقذائف الياسين 105».

بدورها، أعلنت «سرايا القدس» الجناح العسكري لحركة «الجهاد»، «خوض مقاتليها فجر اليوم اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال في محاور التقدم الزيتون والشجاعية شرق غزة والشيخ رضوان غرب غزة بالقذائف والأسلحة الرشاشة»، حسبما أفادت جريدة الشرق الأوسط.

 

مواد متعلقة

حنان أبوالضياء تكتب: عودة مهرجان الجونة مع فلسطين ونجوم السينما العالمية

سها جندي تستعرض جهود الدولة في عودة المصريين من غزة وتؤكد: قضية فلسطين تاريخية لمصر

الأرصاد: توقعات بسقوط أمطار خفيفة على القاهرة (شاهد)

مطالبا اليونسكو بالتدخل.. سفير فلسطين بالعراق: الاحتلال الإسرائيلي يدمر آثارا تاريخية (فيديو)

أستاذ علوم سياسية: توسيع الهجوم الإسرائيلي على فلسطين مرفوض عالميًا (فيديو)

مندوب فلسطين بمجلس حقوق الإنسان يطالب بوقف المجازر في غزة

عاجل.. جماعة الحوثي تنتقم بضربات عدة دعمًا لشعب فلسطين
الجريدة الورقية