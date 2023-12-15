خبير سياسي: العالم أجمع يطالب بوقف حرب غزة باستثناء نتنياهو وبايدن

قال فتحي بوزيه، الباحث في الشأن الإسرائيلي، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما زال مصرًا على الاستمرار في الحرب على الرغم من الضغوط العالمية، وسيوقع على صك فشله بنفسه إذا انتهت الحرب في قطاع غزة.

بايدن و نتنياهو فاشلان

وأضاف "بوزيه"، خلال لقاء عبر زوم، على فضائية "تن"، مساء اليوم الجمعة: “بايدن و نتنياهو فاشلان وهذا هو أفضل وصف لهما، والعالم كله شعوبا ودول يطالبون بوقف إطلاق النار باستثناء الغبيان نتنياهو وبايدن، وظهر ذلك جليا في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، حينما وقفت أمريكا معزولة، وكذلك إسرائيل وبعض الجزر التي تسمى نفسها دولا”.

وأشار إلى أن موقف أمريكا، يطابق المثل المصري "أسمع كلامك أصدقك.. أشوف أحوالك استعجب"، أي أن الولايات المتحدة الأمريكية والرئيس بايدن، رفع سقف مطالبه، وأخذ يصرح بتصريحات بأن الحكومة الإسرائيلية يجب تبديلها، ولكن هذا غير موجود على الأرض، في ضوء الدعم المقدم لجيش الاحتلال.

وأكد رئيس الوزراء ‏الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لرئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولياريتش إيغر، أن "لديها كل السبل وكل الحق وكل التوقعات لممارسة الضغط العلني على حماس"، وفق روسيا اليوم.

وقال نتنياهو خلال لقائه ميريانا سبولياريتش إيغر في تل أبيب "هناك فرق بين قتل المدنيين عمدًا والعواقب غير المقصودة للقتل كجزء من الحرب".

وأفاد نتنياهو بأن التصريحات التي تخرج من اللجنة الدولية للصليب الأحمر لا تنجح دائمًا في تشخيص هذا الأمر.

ووصلت رئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولياريتش إلى إسرائيل الخميس لبحث الاحتياجات الإنسانية وسبل الوصول إلى المتضررين من النزاع الدائر ولا سيما المحتجزين.

وذكرت اللجنة في بيان على موقعها الرسمي أن سبولياريتش ستلتقي عائلات الرهائن للإصغاء إلى مخاوفهم وإطلاعهم على جهود اللجنة الحثيثة للوصول إليهم.

كما ستلتقي رئيسة اللجنة الدولية خلال زيارتها كبار المسؤولين الإسرائيليين لمناقشة أعمال اللجنة الدولية لمساعدة ضحايا الحرب في إسرائيل.

وأشارت في البيان إلى أن سبولياريتش ستزور الضفة الغربية يوم الجمعة.

ودخلت الحرب على غزة يومها الـ69 حيث تستمر القوات الإسرائيلية في قصف مدن ومحافظات شمال وجنوب قطاع غزة، وسط اشتباكات عنيفة ومخاوف دولية من تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.

وكانت وزارة الصحة في غزة د أكدت في بيان ارتفاع عدد القتلى إلى 18787، بالإضافة إلى إصابة 50.897 منذ السابع من أكتوبر الماضي.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي ارتفاع حصيلة قتلاه إلى 445 منذ 7 أكتوبر الماضي.