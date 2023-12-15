للصحة الفيوم تختتم البرنامج التدريبي لإعداد القادة الجدد

اختتمت مديرية الصحة بالفيوم فعاليات البرنامج التدريبى لإعداد القادة الجدد "تأهيل قيادات الصفين الثانى والثالث"، الذي نظمته المديرية بقاعة الدكتور محسن فتيح لمدة أسبوع ونصف وذلك برعاية الدكتورسامح العشماوى -وكيل وزارة الصحة بالفيوم.

أكد وكيل وزارة الصحة بالفيوم، أن التدريب ينفذ للمرة الخامسة وسيتم تنفيذه اكثر من مرة لبناء صف ثان من المديرين القادرين على الادارة بشكل جيد و قد تناول عدة موضوعات شملت، المهارات القيادية، ومهارات التواصل، والقيادة فى الطب، والجدارات الإدارية، وقانون الخدمة المدنية، ومهارات التحدث والحوار، وإدارة الموارد البشرية، ومهارات إدارة الوقت، ومفهوم العمل الفريقى، وإدارة الأزمات.

وقد شارك فى البرنامج التدريبي 54 متدرب من الإدارات الفنية والإدارية والصحية،و المستشفيات، وأعضاء الفريق الطبى وقام بالتدريب الدكتور أحمد رشوان- رئيس قسم العناية بمستشفى الفيوم العام والدكتور سمير سيف اليزل - الأستاذ بكلية الزراعة -جامعة الفيوم ومحافظ بنى سويف الأسبق والدكتورة دينا الحادقة إستشارى التخدير بالتأمين الصحى، والدكتور حماد السعيد- مدرب دولى و اخصائى علاج طبيعى بمستشفى فيديمين المركزي وعبد الحكيم عبد الخالق- مدير الخدمة المدنية بمديرية التنظيم والإدارة.

قام بالتنسيق للبرنامج الدكتورة رانيا خيرى -رئيس قسم الصيدلة الاكلينيكية وعضو مكتب الدعم الفنى والدكتور تامر محمد جمال الدين والدكتورة فاطمة اسامة من ادارة التدريب

وفى ختام التدريب تم عرض ومناقشة 3 مشاريع تحسين من قبل المتدربين وبعدها تم توزيع شهادات اتمام الدورة التدريبية بحضور الدكتورة سحر الروبى - نائب مدير ادارة التدريب بالمديرية.

تدريب فريق الجودة…

وفى وقت سابق قامت ادارة الجودة بمديرية الصحة بالفيوم بقيادة الدكتورة حنان كمال -مديرة الادارة بتدريب لفريق الجودة من مديرية الصحة و مستشفى ابشواى المركزى ومستشفى سنورس المركزى وتم التدريب على الحوكمة المؤسسية OMG والمنعقد بمعرفة الادارة العامة للجودة بوزارة الصحة وذلك على مدار يومى الاربعاء والخميس .

وذلك تحت رعاية الدكتورسامح العشماوى -وكيل وزارة الصحة بالفيوم.

حضر البرنامج 50 من اعضاء فرق الجودة بالمستشفيات وممثلين عن ادارات وتمريض المستشفيات وذلك فى اطار تدريب العاملين على معايير الGAHAR والخاصة باعتماد المستشفيات وتم التدريب بالتنسيق مع ادارة التدريب بالمديرية بقيادة الدكتورة اسماء شريف.

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