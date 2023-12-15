"خبراء الضرائب": 5 مطالب ضريبية بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية

قدمت جمعية خبراء الضرائب المصرية التهنئة للشعب المصري على المشهد الوطني والحضاري، خلال عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية.

وحددت الجمعية 5 مطالب للمجتمع الضريبي من أجل تحقيق الوفرة الاقتصادية وزيادة الاستثمارات ورفع نسب التشغيل وتعظيم الصادرات والارتقاء بمستوي المعيشة.

وقال المحاسب الضريبي، أشرف عبدالغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إنه بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية تستعد مصر لمرحلة جديدة تتطلب الارتقاء بالمنظومة الضريبية إلى المستوى العالمي من أجل تحقيق طفرة في الاقتصاد القومي.

وأوضح، أن هناك 5 مطالب للمجتمع الضريبي أولها ثبات سعر الضريبة، لأن ذلك يتيح للمستثمرين المحليين والأجانب وضع خطط طويلة المدى والتوسع في الإنتاج والاستثمار.

وطالب أيضًا بالالتزام بنفس النهج الذي تسير عليه الدولة منذ تولي الرئيس السيسي المسؤولية وهو تسهيل وتبسيط الإجراءات الضريبية لخلق بيئة جاذبة للاستثمار.

وقال أشرف عبدالغني، إن المطلب الثالث هو التوسع الأفقي وليس الرأسي في المنظومة الضريبية عن طريق تفعيل إدارات الحصر الضريبي وتقديم حوافز وامتيازات لجذب أكبر شريحة ممكنة من السوق الموازية إلى الاقتصاد الرسمي.

وأكد أنه مطلوب أيضًا وبشدة وضع آلية دائمة لحل المنازعات الضريبية بدلًا من اللجوء إلى القرارات الوقتية، التي تفيد على المدي القصير، لكن وجود قانون دائم سيكون حلًا سحريًا يمنع تراكم المتأخرات الضريبية التي وصلت قيمتها إلي 350 مليار جنيه.

وأشار إلى أن المطلب الأكثر إلحاحًا هو وثيقة السياسات الضريبية التي أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن قرب صدورها بعد الانتخابات الرئاسية وندعو إلى حوار مجتمعي قبل إقرار الوثيقة حتى تكون كل الأطراف المعنية مشاركة في وضع وثيقة تتناسب مع الجمهورية الجديدة التي نحلم بها ونعمل من أجلها.