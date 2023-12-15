8 خطوات للتحديث صفحتك بحساب المواطن بعد تحديثه

ورد لبرنامج حساب المواطن السعودي عدد من الاستفسارات من قبل المستفيدين من معاش حساب المواطن الشهري حول عدم قدرتهم الدخول للبرنامج، متسائلين عن سبب المشكلة وطريقة معالجتها.

وأكدت خدمة المستفيدين الخاصة ببرنامج حساب المواطن عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "X" تويتر سابقًا، أنه كان هناك تحديث للبوابة الإلكترونية لبرنامج حساب المواطن، مطالبة المستفيدين الذين واجهوا مشكلة في الدخولـ أن يقوموا مرة أخرى خلال الفترة الحالية بالدخول لحسابتهم واستكمال البيانات المطلوبة.

رابط تحديث البيانات في برنامج حساب المواطن

وأوضح برنامج حساب المواطن كيفية تحديث البيانات، وذلك بعد تحديث البوابة الإلكترونية بخطوات بسيطة جاءت على النحو التالي:

الدخول إلى الموقع الرسمي لحساب المواطن من (ca.gov.sa). تسجيل الدخول من خلال كتابة اسم المستخدم وإدخال كلمة المرور. كتابة رمز التحقق. اضغط على اختيار "استكمال/تعديل الطلب". تعديل البيانات حسب التحديثات التي طرأت بالبيانات العامة. توضيح بيانات التابعين التي تشمل ما يلي:(الإفصاح عن الدخل - بيانات العقارات - بيانات الحساب البنكي - بيانات العنوان) مراجعة البيانات التي قمت بتحديثها جيدًا. تقديم طلب التحديث.

فيما سألت أحد المستفيدات عن البيانات المطلوبة منها للتحديث، لتجيب خدمة المستفيدين أن معرفة البيانات المطلوب استكمالها يتم من خلال الدخول الى حساب الشخص عبر"ملف المستفيد".

ولفت برنامج حساب المواطن إلى أنه لا يلزم المستفيد لتحديث البيانات إعادة تقديم الطلب بعد تحديث البيانات، مشيرًا إلى أنه يتم التحقق من البيانات بشكل دوري ويتم صرف مبلغ الاستحقاق بناءً على البيانات التي يتم التحقق منها دورياً لكل دفعة.

حساب المواطن.. معرفة قيمة الاستحقاق

ولكل من يرغب في معرفة قيمة الاستحقاق والحد المانع من الحصول على الدعم باستخدام حاسبة الدعم التقديرية عليه الدخول على الرابط التالي.. https://portal.ca.gov.sa/