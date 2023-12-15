الهلال يعزز صدارته للدوري السعودي بثنائية في الوحدة

حقق فريق الهلال فوزًا مهمًا على نظيرخ الوحدة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية في إطار منافسات الجولة 17 من الدوري السعودي للمحترفين.

سجل الظهير الأيمن سعود عبد الحميد هدف التقدم للزعيم في الدقيقة 20 من الشوط الأول، ثم أضاف النجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش في الدقيقة 80 من عمر المباراة لينتهي اللقاء بنتيجة 2-0.

بدأ الهلال المباراة بالتشكيل الأتي :

حارس المرمى: ياسين بونو

الدفاع: سعود عبد الحميد - كوليبالي – علي البليهي – محمد البريك

الوسط: روبن نيفيز - سافيتش - مالكوم – سالم الدوسري - ميشيل

الهجوم: ألكسندر ميتروفيتش

وجاء على مقاعد البدلاء كل من: الوطيان - تمبكتي - الشهراني - كنو - مصعب - ناصر - القحطاني - الحمدان - الشهري.

بهذا الانتصار يتربع فريق الهلال على صدارة جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي برصيد 47 نقطة حصدها من 15 فوز وتعادلين، بينما يحتل فريق الوحدة المركز التاسع برصيد 22 نقطة حصدها من 7 انتصارات تعادل.