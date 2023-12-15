تحليل فني.. خطة كولر لتخطي عقبة اتحاد جدة في كأس العالم للأندية

عشاق الساحرة المستديرة على موعد مع مواجهة من العيار الثقيل تجمع الأهلي المصري مع نظيره فريق اتحاد جدة السعودي، مساء اليوم، في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية 2023، بعد فوز العميد على أوكلاند سيتي النيوزلندي بثلاثية نظيفة في الدور الأول.

تحليل فني ..

ومنذ اعلان السويسري مارسيل كولرمدرب الأهلي، تشكيل مواجهة اتحاد جدة، وتبين خطة إيقاف خطورة العميد المتمثلة بـ كريم بنزيما المتحرك دائما في المنطقة الهجومية، فيعتمد كولر على ثلاثي وسط الملعب لايقاف خطورة الفرنسي بلاعب واثنين، إذا ما رواغ الأول يجد اللاعب الآخر في انتظاره، بجانب رومارينيو البرازيلي في الجبهة اليمنى بكل ما يملك من قدرات خاصة في المراوغة والتمرير والتسديد ومواطنه كورونادو في الجبهة اليسري بنفس القدرات والإمكانيات.

وبنظام الدفاع المضغوط في نصف ملعب الأهلي بعد فقد الكرة لتقليل المساحات التي يتمبز بها كل لاعبي الوسط والهجوم في الفريق السعودي، بالاضافة الى التمرير السريع بمجرد إسترجاع الكرة من فريق الإتحاد، وقد كانت تلك التمريرات وراء إنتصارات الأهلي في الموسم الماضي في كل البطولات بعد تحول كوللر إلى الدفاع المتحفظ، وأخيرا منع فريق الإتحاد من لعب الكرات العرضية بقدر الإمكان، كل هذه المعطيات تعطى إمكانية للأهلي تخطى عقبة اتحاد جدة والتأهل لنهائي كأس العالم للأندية للمرة الأولى بتاريخ القلعة الحمراء.

موعد مباراة الأهلي واتحاد جدة ..

وتقام مباراة الأهلي ونظيرهاتحاد جدة في الدور ربع النهائي ببطولة كأس العالم للأندية الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة بتوقيت السعودية اليوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر الجاري.

وتأهل اتحاد جدة السعودي الذي يضم بصفوفه الدولي المصري أحمد حجازي، لربع نهائي كأس العالم للأندية، بعد فوزه على نظيره فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي، بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة)، فى افتتاح منافسات بطولة كأس العالم للأندية.

ويشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي، فى النسخة الـ20 في البطولة التي تقام لأول في السعودية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الحالي.

ويواجه الفائز من مباراة الأهلى واتحاد جدة بالدور قبل النهائي، مع فلومينينسي البرازيلي، بطل كوبا ليبرتادوريس، فيما يلتقي مانشستر سيتي الإنجليزي بطل أوروبا، مع الفائز من مباراة أوراوا ريد دياموندز وليون.