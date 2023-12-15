بروتوكول تعاون بين المركز القومى للبحوث الإجتماعية والجنائية وكلية الآداب بالفيوم

وقعت كلية الاداب بجامعة الفيوم بروتوكول تعاون مع المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية . وشارك في التوقيع وفد من المركز برئاسة الدكتوره هالة رمضان مدير المركز ، ووفد من كلية الآداب بجامعة الفيوم برئاسة الدكتور طارق عبدالوهاب عميد الكلية.

يهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون بين الطرفين.وإنشاء حلقة إتصال وتعاون بين الطرفين لدعم السياسات الحكومية المتعلقة بمجال عمل كلية الاداب والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية .

ويشمل التعاون بين الطرفين مجالات متعددة مثل تبادل الإنتاج العلمي، والتعاون في مجال المشروعات البحثية المشتركة، والنشر المشترك، وتبادل المؤلفات والمراجع العلمية في المجالات ذات الإهتمام المشترك.

تصنيف كيو اس ..

ومن جهه اخرى صرح الدكتور عرفه صبري حسن، نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن جامعة الفيوم ظهرت لأول مرة في تصنيف كيو إس للتنمية المستدامة QS Sustainability Ranking، حيث ظهرت بالفئة ١١٠١ - ١١٥٠ ضمن أكثر من ١٤٠٠ جامعة على المستوى المحلي والعالمي، كما حصلت أيضًا على المستوى ١٢ بين الجامعات المصرية.

الجدير بالذكر أن تصنيف كيو إس للتنمية المستدامة اعتمد على ثلاثة مؤشرات رئيسة وهي: التأثير المجتمعي بنسبة ٤٥ ٪، والتأثير البيئي بنسبة ٤٥ ٪، والحوكمة بنسبة ١٠ ٪.

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