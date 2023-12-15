صحة أسيوط تنظم قافلة طبية مجانية بقرية الشيخ يوسف بالفتح

أعلن الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة أسيوط، عن تنظيم قافلة طبية مجانية بقرية الشيخ يوسف التابعة لمركز الفتح بمحافظة أسيوط، لمدة يومين بدأ من غداً السبت 15 ديسمبر والأحد 16 من الشهر نفسه، ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

تهدف هذه القافلة الطبية المجانية إلى توفير الرعاية الصحية لسكان القرية، وتشمل خدمات متنوعة كالكشف الطبي الشامل، وتقديم العلاج المجاني للمرضى، وتوزيع الأدوية الأساسية، وإجراء التحاليل المخبرية اللازمة.

تعتبر هذه القوافل الطبية المجانية فرصة ثمينة للأشخاص الذين يعانون من صعوبة في الوصول إلى الرعاية الصحية المناسبة. حيث يتم توفير فرصة للتشخيص المبكر للأمراض وتقديم العلاج اللازم للحالات المرضية.

تأتي هذه القوافل بمبادرة من الحكومة المصرية ضمن برنامج حياة كريمة الذي يهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للفئات الأقل حظًا في المجتمع.

وتعد توفير الرعاية الصحية جزءًا أساسيًا من هذه المبادرة.

تعد محافظة أسيوط واحدة من المحافظات المصرية التي تعاني من نقص في الخدمات الصحية، وتنظيم القوافل الطبية المجانية يعد اجراءً هامًا لتلبية احتياجات السكان وتخفيف العبء عن الأسر ذات الدخل المحدود.

من المتوقع أن يشارك فريق طبي متخصص في هذه القافلة المجانية، وسيتم توفير جميع المعدات الطبية والأدوية اللازمة لتأمين الخدمات الطبية بشكل كامل.

تهيب وزارة الصحة والسكان بأهالي القرية بالحرص على الحضور والاستفادة من هذه الخدمات المجانية التي تقدمها القافلة الطبية. ونأمل أن يكون لهذه القافلة دور فعال في تحسين وضع الصحة بالقرية وتلبية احتياجات السكان الطبية.