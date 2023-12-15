خبير قانون تجاري: الاقتصاد غير الرسمي ثلاثة أضعاف الاقتصاد الرسمي

قال الدكتور أحمد سعيد، أستاذ القانون التجاري الدولي، والخبير الاقتصادي، إن السيدة المصرية تحب اقتناء الذهب منذ العصر الفرعوني، لافتَا إلى هناك قدرا كبيرا من الذهب موجود في المنازل ليس مرصودًا في سجلات أو دفاتر تاريخية.

وتابع "سعيد"، خلال حواره مع الإعلامي جمال الحسيني، ببرنامج "50 دقيقة اقتصاد"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن الاقتصاد غير الرسمي في مصر ثلاثة أضعاف الاقتصاد الرسمي أي ما يدون في الدفاتر لا يعبر عن الوضع الاقتصادي الحقيقي، ولكنه يعبر عن ما تستطيع الحكومة أن ترصده.

ولفت إلى أن 80% من المعاملات المصرية مع السباك والكهربائي والمشتريات الخاصة بالمصريين لا ترصد من قبل الدولة، مشيرًا إلى أن مصر دولة غنية، واستطاعت أن تحقق الكثير من الإنجازات في العمل والتشغيل خلال السنوات السابقة.



وأضاف أن نسبة البطالة في 2014 كانت تقدر بـ14%، واليوم انخفضت البطالة لـ7% رغم زيادة عدد السكان، مشيرًا إلى أن التنمية في مصر تجرى في كل مكان سواء في الصحراء أو في الصعيد أو في الدلتا.