"قضايا المرأة" تعقد ورشة تدريبية بالوحدات الصحية عن تعزيز الصحة الانجابية

أقام برنامج الحقوق الصحية والإنجابية بمؤسسة قضايا المرأة المصرية ورشة تدريبية اليوم وتستمر لمدة 3 أيام متتالية لبناء قدرات 31 من الفريق الطبي والإداري من أطباء وممرضات ورائدات ريفيات ومثقفات صحيات داخل الوحدات الصحية والعيادات المتنقلة بإدارة بولاق الدكرور الصحية.

قدم المادة التدريبية خلال الورشة احمد ابو المجد المحامي والخبير الحقوقي وتناول التدريب عدة موضوعات منها: الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المرأة والإعلان العالمي لمتاهضة العنف، وأهداف التنمية المستدامة ،واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة(سيداو)، وسبل الحد من التمييز والعنف القائم علي النوع الاجتماعي من خلال الدستور والقانون وغيرها من الموضوعات التي تم نقاشها مع مجموعات العمل.

تعد هذه الورشة استكمالا للورش التدريبية (الأولي ) و(الثانية) والتي كانت تدور حول (قضايا الصحة الإنجابية والجنسية من منظور جندري وحقوقي) و(كيفية تقديم الخدمة الصحية بجودة لأصحاب المنفعة) من اجل بناء قدرات الفريق الطبي.

ويأتي هذا التدريب في إطار تنفيذ بروتوكول التعاون بين مؤسسة قضايا المرأة المصرية مع وزارة الصحة ومحافظة الجيزة، الذي تم توقيعه خلال شهر سبتمبر 2022م.

والبرتوكول يهدف إلى دعم وتعزيز الحقوق والصحة الإنجابية والجنسية للنساء والشباب والشابات.