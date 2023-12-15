بث مباشر مباراة الأهلي ضد الاتحاد يلا شوت في كأس العالم للأندية

بث مباشر مباراة الأهلي ضد الاتحاد يلا شوت في كأس العالم للأندية، يعتمد اتحاد جدة السعودي على 5 أسلحة قوية في صفوفه، عندما يلتقى مساء غد الجمعة أمام الأهلى فى دور ربع نهائي كأس العالم للأندية، المقامة حاليا فى الأراضي السعودية خلال الفترة من 12 الى 22 ديسمبر الجاري.

ويستضيف ملعب الجوهرة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، قمة عربية مثيرة في كأس العالم للأندية لكرة القدم، مساء الجمعة، بين الاتحاد صاحب الأرض وممثل البلد المنظم، والنادي الأهلي المصري بطل إفريقيا.

الاتحاد يشارك للمرة الثانية في تاريخه بمونديال الأندية، بينما يستعد الأهلي للمشاركة رقم 9 في المسابقة التي يعد أكثر الأندية العربية والإفريقية مشاركة بها، والنادي الثاني عالميا في عدد مرات المشاركة بعد أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

ونفدت تذاكر حضور المباراة مبكرا، فور طرح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بيعها عبر موقعه الإلكتروني، وسط سباق شرس بين الجمهورين السعودي والمصري من أجل الحصول على أكبر عدد ممكن من المقاعد.

وحال فوز الأهلي في مباراة اتحاد جدة السعودي الليلة بمونديال الأندية سيواصل الأحمر مشواره فى بطولة كأس العالم للأندية بمواجهة فلومنينسي البرازيلي، بطل كوبا لبيرتادوريس، في نصف النهائي يوم 18 ديسمبر الجارى، وبالتالي سيُسافر من السعودية للإمارات لخوض السوبر المصري.

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كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة الأهلي الاتحاد عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

وحال خسارة الأهلي مباراته الأولى فى مونديال الأندية سيعود الفريق للقاهرة، ثم يطير بعدها بيومين إلى الجزائر لمواجهة شباب بلوزداد فى الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والتي ستقام 21 ديسمبر.

موعد عرض مباراة الأهلي والاتحاد اليوم

نظراً لاختلاف التوقيت من دولة عربية لأخرى قد تختلف المواعيد التي ستبث فيها مباراة الأهلي ونادي الاتحاد السعودي اليوم، ولذلك نوضح لكم مواعيد المباراة في أكثر من دولة عربية لمعرفة الموعد الدقيق للبث من خلال الآتي:

(الجزائر – تونس – المغرب): سيتم عرض المباراة بتلك الدول في تمام الساعة السابعة مساءاً بتوقيتهم.

مصر: وسيتم عرض المباراة فيها في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة.

السعودية: وسيتم عرض المباراة فيها في تمام الساعة التاسع مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

الإمارات: وسيتم عرض المباراة فيها في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مدينة القاهرة.

ومن الجدير بالذكر أن القناة الفضائية الوحيدة العارضة لتلك المباراة هي قناة ssc1 الفضائية السعودية وهي من القنوات المشفرة التي لا يمكن مشاهدتها إلا بعد الاشتراك في مجموعة قنوات ssc السعودية، ولقد حرصنا على توضيح تردداتها الجديدة لتسهيل عملية تنزيلها ومشاهدتها.