يلا شوت الجديد: مشاهدة مباراة الاتحاد والأهلي في كأس العالم للأندية.. كورة لايفري

يلا شوت الجديد: مشاهدة مباراة الاتحاد والأهلي في كأس العالم للأندية.. كورة لايف، يستضيف ملعب الجوهرة المشعة فى مدينة جدة المباراة المرتقبة بين الأهلي والاتحاد السعودي، فى الثامنة مساء اليوم، فى إطار منافسات الدور ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وفاز الاتحاد في المباراة الافتتاحية على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية دون رد، الثلاثاء الماضي، ليضمن التأهل إلى المرحلة التالية، ويلاقي بطل دوري أبطال أفريقيا، بحسب ما أسفرت عنه القرعة.

واصطحب 28 لاعباً فى رحلة السعودية التي يخوض خلالها الفريق بطولة كأس العالم للأندية رغم أن القائمة التي ستُشارك في البطولة تضم 23 لاعباً فقط، وذلك تحسباً لسفر الفريق من السعودية إلى الإمارات مُباشرة للمشاركة فى بطولة السوبر المصري التي تقام خلال الفترة من 23 حتى 28 ديسمبر الجاري.

وأوضح ميدو سبب توقعه قائلا: "في مثل هذه المباريات فريق الأهلي يتحول، والثقة الزائدة عند اللزوم في الاتحاد قد تنقلب ضده".

ويشارك الاتحاد في كأس العالم للأندية التي تجمع سنويا أبطال القارات بوصفه بطل دوري البلد المضيف، فيما يمثل الأهلي قارة إفريقيا بعد إحرازه دوري الأبطال للمرة الـ11.

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وحجز الاتحاد مقعده في الدور ربع النهائي بعد فوز عريض على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا 3-0 الثلاثاء الماضي فيما تأهل الأهلي تلقائيا لهذا الدور، ويتأهل الفائز بين الأهلي والاتحاد لملاقاة فلوميننسي البرازيلي بطل أمريكا الجنوبية في نصف النهائي.

القنوات الناقله لمباراة الاهلي والاتحاد

ومن خلال البحث المتكرر من العديد من المتابعين عن تردد القنوات الناقله لمباراة الاهلي والاتحاد اليوم الجمعة الموافق 15 ديسمبر 2023، فقد تم الاعلان على أنه من المقرر أن يتم العمل على نقل المباراة من خلال شاشة قنوات SSC السعودية الرياضية التي يتم العمل على متابعتها من خلال بيانات التردد الذي تم الإعلان عنه باعتبارها الناقل الرسمي للبطولة في المنطقة العربية، على أن تأتي على النحو التالي: