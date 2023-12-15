بث مباشر مباراة الأهلي ضد الاتحاد في كأس العالم للأندية

بث مباشر مباراة الأهلي ضد الاتحاد في كأس العالم للأندية ، ويترقب وينتظر جماهير المارد الأحمر، مباراة فريق الأهلي أمام اتحاد جدة السعودي، التي ستقام غدًا الجمعة، على ملعب الجوهرة، حيث يبحث الكثيرون على طرق مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السعودي في كأس العالم للأندية.

ويحتضن ملعب "الجوهرة المشعة"، مباراة من العيار الثقيل وتحدي عربي قوي بين الأهلي واتحاد جدة، ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية، المقامة في السعودية في الفترة من الفترة 12 حتى 18 ديسمبر.

موعد مباراة الأهلي ضد الاتحاد في كأس العالم للأندية

تنطلق صافرة البداية لمباراة الأهلي والاتحاد، غدًا الجمعة 15 ديسمبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الاتحاد في كأس العالم للأندية ومعلق المباراة

تمتلك إدارة شبكة قنوات SSC السعودية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة كأس العالم للأندية، وسوف تذيع مباراة الأهلي ضد اتحاد جدة على أحد قنواتها المشفرة SSC 1HD، بتعليق المعلق فهد العتيبي على القناة الصوتية الأولى ومدحت شلبي على القناة الصوتية الثانية.

مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد السعودي في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023:

1- قناة SSC HD1 على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

2- قناة SSC HD1 على العرب سات

تردد القناة: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

3- قناة SSC على القمر الصناعي بدر سات

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4 أو 2/3.

التردد: 12418.

جودة العرض: HD.

4- الاشتراك في باقة الرياضة على منصة "شاهد" ومتابعة جميع مباريات كأس العالم للأندية بث مباشر وحصريًا.

مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد بث مباشر

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