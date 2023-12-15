يلا شوت الآن .. بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والاتحاد في كأس العالم للأندية

يواجه الأهلي المصري نظيره الاتحاد السعودي، في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2023، على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة بالسعودية.

وتقام مباراة الأهلي والاتحاد في تمام الساعة العاشرة من مساء الجمعة، 15 ديسمبر/ كانون الأول. على أن تذاع عبر قناة SSC HD Sports، وتطبيق «شاهد».

وأوضح الموقع الرسمي للنادي الأهلي، أن الفريق أنهى تدريباته استعداداً لمواجهة الاتحاد، إذ بدأ التدريب الرئيسي بمحاضرة نظرية لمارسيل كولر، مدرب الفريق، حرص خلالها على شرح بعض الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة. كما منح كولر بعض التعليمات للاعبين من أجل تنفيذها خلال مواجهة الاتحاد.

أيضاً خاض لاعبو الأهلي فقرة بدنية تحت قيادة أندرياس إندويا مخطط الأحمال، قبل تنفيذ بعض الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة. وفاز الاتحاد في المباراة الافتتاحية على أوكلاند سيتي النيوزيلندي بثلاثية دون رد، الثلاثاء الماضي، ليضمن التأهل إلى المرحلة التالية، ويلاقي بطل دوري أبطال إفريقيا، بحسب ما أسفرت عنه القرعة.

ويخوض الأهلي كأس العالم للأندية للمرة التاسعة في تاريخه والرابعة على التوالي، ويستهدف إنجازاً أفضل من إنجازه الذي حققه باحتلال المركز الثالث، إذ يرغب بطل إفريقيا في تحقيق مفاجأة بالتأهل إلى النهائي وحصد اللقب، خصوصاً أن هذه النسخة ستكون الأخيرة التي تقام بنظامها الحالي، إذ سيتم تغيير النظام وزيادة عدد الفرق المشاركة من النسخة المقبلة.

اضغط هنا لمشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد بث مباشر

اضغط هنا لمشاهدة مباراة الاهلي والاتحاد بث مباشر

ويملك الأهلي سجلًا حافلاً مع تاريخ مونديال الأندية، كونه ثاني أكثر الأندية مشاركة في البطولة بعد أوكلاند سيتي النيوزيلندي (10 مرات، قبل هذه النسخة)، إذ شارك في البطولة في أعوام 2005، و2006، و2008، 2012، و2013، و2020، و2021، و2022.

ما هو موعد المباراة؟

تقام مباراة الأهلي والاتحاد في الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للأندية 2023، مساء اليوم الجمعة الموافق 15-12-2023، على ملعب “مدينة الملك عبدالله الرياضية” في جدة. ويكون موعد المباراة كالتالي:

الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

الساعة السادسة مساء بتوقيت غرينتش.

أسماء الفرق المؤهلة في كأس العالم للأندية 2023

من بين الفرق السبعة التي حصلت على تأهيل للمنافسة في كأس العالم للأندية ٢٠٢٣، يتميز فريق اتحاد جدة بأنه بطل الدوري السعودي للموسم السابق والمضيف للبطولة. وينتظر عشاق الساحرة المستديرة في أنحاء العالم معرفة باقي الفرق المشاركة في هذا الحدث العالمي، وهي: