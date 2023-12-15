حملات لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، علي رؤساء المراكز والمدن والأحياء وبتنفيذ الازالة الفورية لتعديات البناء المخالف علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي بكل حسم لكافة محاولات البناء بدون ترخيص ورفع الإشغالات والإعلانات المخالفة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الشرقية، قامت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بالتنسيق مع قوات الأمن بحملة إزالة لتعديات البناء المخالف واسفرت الحملة عن تنفيذ ازالة كلية لتعدي على الارض الزراعية بناحية شبرا صورة التابعة للوحدة المحلية بقرموط صهبرة على مساحة ٩٠متر، وتم إتخاذ الاجراءات القانونيه حيال المخالفة.

وفي مدينة القرين، تمكنت الأجهزة التنفيذية من ايقاف اعمال مخالفة عبارة عن تشوين طوب علي أرض زراعية بمنطقة مساعدة الجبل علي مساحة ٣٥٠ متر، وتم التحفظ على مواد البناء وأعادة الشئ لأصله وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.

كما شنت رئاسة حي ثان الزقازيق حملة لإزالة الإعلانات غير المرخصة بشارع جمال عبد الناصر و تم إيداع المخالفات بمخازن الحي واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس "عبدالفتاح السيسي"، رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في إزالة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية كافة وأملاك الدولة والتصدي للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، فضلًا عن رفع الإشغالات المخالفة لإيجاد السيولة المرورية بالشوارع لتحسين الخدمات أمام المواطنين.

كما توجهت الأجهزة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة ديرب نجم بالتنسيق مع الوحدة المحلية بصفط زريق لإزالة حوائط دور أول علوى لمبنى على مساحة "١٢٠ مترًا مربعًا تقريبًا" داخل الحيز العمراني بدون ترخيص بقرية المجفف التابعة للوحدة المحلية بصفط زريق، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونيه حيال المخالفة.

وقامت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق بإزالة سمل خرسانى بطول ٢٥ مترًا بالإضافة إلى عدد ٧ قواعد أعمدة خرسانية بالوحدة المحلية بالتعاون مع الإدارة الزراعية.

كما شنت رئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية حملة لإزالة تعدٍ على الأرض الزراعية بناحية البكاكرة التابعة للوحدة المحلية بكفور نجم عبارة عن غرف بالدبش على مساحة 1 قيراط، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

وتمكنت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق من إزالة جمالون مُقام بالمخالفة على الأرض الزراعية بقرية المناصرة التابعة للوحدة المحلية بنبتيت، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وحفاظاً على الشكل الحضارى لشوارع العاصمة، قامت رئاسة حي ثان الزقازيق بشن حملة إزالة للإعلانات غير المرخصة بشارع عمر شاهين بنطاق الحي، وتم اتخاذ اللازم قانونًا.

وكانت رئاسة مركز ومدينة أبوحماد بإزالة الإعلانات غير المرخصة بالمدينة حفاظًا على الشكل الحضارى والجمالى للمدينة.

وحفاظًا على الرقعة الزراعية داخل نطاق المحافظة:

شنت رئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية حملة مكبرة لتنفيذ إزالة فورية في المهد لغرفة وسور مقامين بالمخالفة داخل الحيز العمراني بقرية الجلاليه التابعة للوحدة المحلية بالحلوات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق بمعاينة الشوارع التي سيتم رصفها بالمدينة وإزالة كافة المطبات والعقبات التي تعوق خطة العمل بالشوارع حيث تم إزالة الإشغالات الموجودة تمهيدًا لتسليم الشوارع استعدادًا للرصف ووضع الإنترلوك ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي 2023 - 2024 للارتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقد قامت رئاسة حى ثان الزقازيق باستكمال أعمال التطوير الجارية بشارع أحمد إسماعيل بالقومية حيث يتم إزالة القشرة الأرضية للأرصفة قبل تركيب بلاط الإنترلوك وذلك حفاظًا على المظهر العام والجمالي للشوارع.

ويذكر أن رئاسة مركز ومدينة أبو حماد قد شنت بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالقطاوية حملة لإزالة سور بالطوب اللبن علي مساحة ١٥متر٢، و قامت الوحدة المحلية بالملاك بإزالة غرفة بالدبش على مساحة ١٠ أمتار، كما تم إزالة سور بالدبش الأبيض بطول 50 مترًا بناحية كفر العزازي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما قامت رئاسة حى ثان الزقازيق بإزالة أجزاء من بالكونات عقار يمثل خطورة على المواطنين بشارع أبو بكر الصديق، حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين.

وقامت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق بالتنسيق مع الوحدة المحلية بكفر ابراش لمتابعة إزالة العوائق والإشغالات الموجودة بالطريق القديم بكفر إبراش من مدرسة الملك فهد حتى مدخل الوحدة المحلية وتم تمهيد وتسوية الطريق أمام حركة السيارات.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة بلبيس بالتنسيق مع الوحدة المحلية بتنفيذ إزالة لحالة تعدٍ عبارة عن شدة خشبية وحديدية لإقامة سمل على مساحة ١٠٠ متر بقرية أبو سمران التابعة للوحدة المحلية بغيتة، وتمت الإزالة الفورية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وشكلت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم حملة مكبرة تجوب شوارع المدينة لغلق المحال المخالفة لتوقيتات الغلق ورفع التعديات والإشغالات لتحقيق الإنضباط بالشارع، شملت الحملة شارع ٢٣ يوليو بامتداده والتنبيه على أصحاب الافران بعدم وضع المخبوزات والحوامل الحديدية بحرم الطريق أو خارج المساحات المخصصة لهم منعا لإعاقة الحركة المرورية بالشارع وتحقيق عبور آمن للمواطنين.