قصور الثقافة تختتم فعاليات برنامج "السلامة والصحة المهنية" للعاملين ببني سويف والأقصر

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، فعاليات البرنامج التدريبي "السلامة والصحة المهنية" لـ 28 مشاركًا من أعضاء لجنة السلامة والصحة المهنية بفرع ثقافة بني سويف والمنفذ بمقر قصر ثقافة بني سويف، ولثلاثين مشاركًا من أعضاء لجنة السلامة والصحة المهنية بإقليم جنوب الصعيد الثقافي وفرع ثقافة الأقصر والمنفذ بقصر ثقافة الأقصر في الفترة من 10 حتى 14 ديسمبر الحالي.

تعزيز ممارسات السلامة والصحة المهنية في المنشآت الثقافية

أوضحت د. منال علام رئيس الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين، أن هدف البرنامج تعزيز ممارسات السلامة والصحة المهنية في المنشآت الثقافية وتأهيل كوادرها البشرية لتطبيق منظومة السلامة من خلال فهم واستيعاب متطلباتها الدولية وقوانين وتشريعات وأنظمة العمل.

د. منال علام رئيس الإدارة المركزية لإعداد القادة الثقافيين

وعقدت آخر محاضرات البرنامج بفرع ثقافة بني سويف، وتناول فيها محمد حسين مدرب بمعهد السلامة والصحة المهنية المخاطر التي تنشأ عن استخدام الآلات والأدوات في مكان العمل.

تحدث د. الحسيني الطاهر مهدي بفرع ثقافة الأقصر عن الإسعافات الأولية وأنها مجموعة من الإجراءات والرعاية الفورية التي يمكن تقديمها في حالات الطوارئ لشخص قد أصيب بإصابة أو مرض مفاجئ، ويمكن أن تكون الإسعافات الأولية حاسمة في إنقاذ حياة الشخص المصاب أو تقليل خطورة الإصابة.

فعاليات الملتقى الثقافي الرابع عشر لثقافة وفنون الفتاة والمرأة

من ناحية أخرى تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات الملتقى الثقافي الرابع عشر لثقافة وفنون الفتاة والمرأة ضمن مشروع "أهل مصر"، غد السبت، بمحافظة أسوان، برعاية د. نيڤين الكيلاني وزير الثقافة، وتستمر فعالياته حتى 24 ديسمبر الحالي.

وقال عمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، إن الملتقى يأتي استمرارا للفعاليات المنفذة ضمن برامج العدالة الثقافية لوزارة الثقافة، لتطوير ودعم مهارات وقدرات الفتيات، والسيدات المصريات من أبناء المحافظات الحدودية.

وأعرب "البسيوني" عن سعادته لإقامة الملتقى هذا العام بمحافظة أسوان التي تتمتع بالتنوع التراثي والثقافي، إلى جانب المقومات الطبيعية والسياحية، مشيرا إلى أن قصور الثقافة تسعى دائما إلى اكتشاف المهارات والقدرات وصقلها من خلال البرامج الثقافية والفنية المعنية بشئون وقضايا المرأة من أجل النهوض بالمجتمع وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف رئيس الهيئة أن الملتقى يهدف لتبادل الثقافات بين المحافظات الحدودية المشاركة وهي مطروح، الوادي الجديد، الشلاتين وحلايب وأبورماد بمحافظة البحر الأحمر، شمال سيناء، جنوب سيناء، أسوان، والقاهرة، لتحقيق مزيد من التفاعل والتواصل خلال اللقاءات التثقيفية وورش العمل.

يشرف على فعاليات الملتقى الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، ويقام بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، وفرع ثقافة أسوان برئاسة يوسف محمود.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة لأبناء المحافظات الحدودية، تضم لجنته العليا المخرج أحمد السيد، والمخرج هشام عطوة مستشار وزارة الثقافة لشئون الأنشطة الثقافية والفنية، ويستهدف المشروع ثلاث فئات وهي الأطفال والشباب والمرأة، والهدف العام للمشروع هو تشكيل الوعي وبناء الشخصية المصرية من خلال الحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن.