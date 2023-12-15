سعر فستان بسنت شوقي صادم في حفل افتتاح مهرجان الجونة

تملك الفنانة بسنت شوقي ذوق مختلفة يشبه شخصيتها المتمرد دائما وهذا ما جعلها محط اهتمام وانتباه المعنيين بالموضة؛ لتخطف عدسات الصحافة والإعلام اثناء ظهورها في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة، ليلة أمس.

بسنت شوقي بالأسود الأنيق في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

وبدت بسنت شوقي بإطلالة محتشمة تتناغم مع أجواء الحزن المسيطر على نفوس المصريين بسبب احداث غزة المحزنة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم بأنه جمع بين اللون الأبيض و الأسود، وحمل الفستان علامة Rassario، فيما بلغ سعره 1580 دولار أمريكي، أي ما يعادل 50 ألف جنيه مصري.

أما من الناحية الجمالية، فضلت تسريحة شعر ناعمة لتتناغم مع طوله القصير ولم تتكلف بوضع المكياج بل اكتفت ببعض اللمسات ناعمة المرتكزة على ألوان النود لتتناغم مع بشرتها الخمرية ولون الكشمير في الشفاه.

وحرص عدد من الفنانين على حضور حفل افتتاح المهرجان منهم: "محمود حميدة، يسرا، صبا مبارك نجلاء بدر، نسرين طافش، المخرج مروان حامد، محمد فراج وزوجته الفنانة بسنت شوقي، داليا شوقي، ياسمين رئيس، محمد شاهين، جميلة عوض، سارة عبدالرحمن، أمير المصري، نور النبوي".

وحضر أيضًا: "أحمد حاتم، هاني رمزي وزوجته، المخرج عمرو سلامة محمد حاتم، محمد شاهين، ياسمين رئيس، أحمد داش، اللبناني عادل كرم، المخرج أبوبكر شوقى، السيناريست تامر حبيب، المخرج على العربى، المخرج تامر محسن، السيناريست انجى علاء، المطرب أبو، المنتج طارق الجناينى" وعدد آخر من الفنانين.

تم عرض الفيلم القصير "60 جنيه" كفيلم افتتاح المهرجان للمخرج عمرو سلامة والذي يشارك ضمن مسابقة الأفلام القصيرة وتبلغ مدته 18 دقيقة، وتدور أحداثه حول "زياد" مراهق موهوب يعيش في فقر مع والدته وشقيقه المعاق ليكتشف سر غامض تتورط فيه عائلته"، للمخرج عمرو سلامة، وتعد هذه هي المرة الثانية التي يشارك خلالها مخرج الفيلم عمرو سلامة بفعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وكانت أولى مشاركاته بفيلم "شيخ جاكسون" ونافس ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة.

بسنت شوقي

بسنت شوقي (14 ديسمبر 1993 - ) ممثلة مصرية. درست إدارة الأعمال في الجامعة الأمريكية. سافرت في عام 2009 إلى الأرجنتين للمشاركة في برنامج Fear Factor Xtreme. في عام 2012 التحقت بدورة تدريبية في ستوديو ماجي فلانيجان في مدينة نيويورك، واتجهت بسنت للتمثيل عام 2013 حيث شاركت في بطولة مسلسل «اسم مؤقت».

المشوار الفني

بدأت مسيرتها في مجال التمثيل في عام 2011 من خلال العرض المسرحي (حكاوي التحرير) مع المخرجة سندس شبايك، والتحقت في نفس العام بورش تدريبية في التمثيل مع أحمد كمال ومروة جبريل، كما التحقت في العام التالي بدورة تدريبية في ستوديو ماجي فلانيجان في مدينة نيويورك. اتجهت بسنت للتمثيل في السينما والتليفزيون في عام 2013، حيث شاركت خلال هذا العام في بطولة مسلسل (اسم مؤقت)، ونالت في نفس العام أول بطولة سينمائية لها من خلال فيلم (أسرار عائلية) بعد اكتشاف المخرج هاني فوزي لها.

ثم توالت مشاركتها في أشهر الأعمال الفنية مثل «تحت السيطرة، ستيفا، سقوط حر، نيللي وشريهان، أرض جو، الحالة ج، كلبش 2».