سامح الصريطي ابنته ضيوف برنامج "واحد من الناس" الأحد

يستضيف د. عمرو الليثي، ببرنامجه "واحد من الناس"، الفنان القدير سامح الصريطي وابنته الفنانة ابتهال الصريطي، في حلقة فنية خاصة في العاشرة مساء الأحد المقبل.

وتتناول الحلقة كشف العديد من الأسرار والكواليس الخاصة حول مسيرته الفنية وحياته الخاصة، وعن المفاجأة في بدايته الفنية وهي قيامه بالغناء مع فرقة أنغام الشباب ولكنه لم يستمر في الغناء، ويكشف عن أول عمل له أمام العملاق محمود مرسي في مسلسل " رمضان والناس " ، والعديد من الاعمال الدرامية والتاريخية.

كما يتحدث عن والده وشارك في ثورة 1919 وتعرض للموت مرتين وعلاقته بوالدته، كما يتحدث عن أصعب المشاهد واللحظات التي عاشها وتعرضه لهجوم من السوشيال ميديا واتهامه بانه وضع زوجته الفنانة الراحلة نادية فهمى فى احدى دور رعاية المسنين، كما يتحدث عن تجربته الصعبة والمرض الذي احل به في اخر سنتين.

وفي نفس الحلقة تتحدث الفنانة ابتهال الصريطي عن أعمالها الفنية، وبدايتها من خلال الغناء ومشاركته في عروض ساقية الصاوي، وأول مرة تقف على خشبة المسرح في مسرحية (ياعزيز عيني)، وعن شخصيتها بمسلسل سابع جار، واكتر عمل تحبه لوالدها، كما تغني دويتو غنائي مع والدها خلال الحلقة.

موعد برنامج واحد من الناس

ويذكر ان يذاع برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء الاحد المقبل علي شاشة الحياة.