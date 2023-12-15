ختام فعاليات مبادرة « أنا الراقي بأخلاقي» بمنطقة الشرقية الأزهرية

قال الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، إنه تم اختتام فعاليات وأنشطة مبادرة « أنا الراقي بأخلاقي » للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024.

ولفت إلى إنه تم تفعيل قيمة التعاون لطلاب المرحلتين الثانوية والإعدادية، وسلوك النظام لتلاميذ مرحلة رياض الأطفال

وأوضح إنه طبقا لتوجيهات قطاع المعاهد الأزهرية،تم تفعيل قيمة التعاون في مواجة الفساد، كما تم إلقاء الضوء على أهمية تعلم اللغة العربية، وتشجيع الطلاب على التحدث بها داخل وخارج الصف الدراسي.

وأضاف منسق المنطقة أن من عوامل نجاح المبادرة بمعاهد الشرقية الأزهرية تحمل المسؤلية لكل منسق، ورغبة كل معهد بالظهور بشكل مشرف، فضلا عن اعتبار ترسيخ القيم التربوية والأخلاق الحميدة لدى طلاب الأزهر الشريف بمعاهد الشرقية واجب قومي ومسئولية مشتركة مع الأسرة، كما أنها تتيح الفرصة للطلاب للإشتراك في الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية .

وفي الأسبوع الختامي للمبادرة، وجه رئيس المنطقة خالص الشكر لجميع المنسقين والمعلمين بمختلف التخصصات لجهودهم المبذولة خلال أسابيع المبادرة، فقد تم تناول قيم التواضع والصبر والوفاء والأمانة والتعاون بجانب تفعيل سلوك النظافة والنظام لتلاميذ مرحلة رياض الأطفال .

وتهدف المبادرة التي أطلقها قطاع المعاهد الأزهرية الأزهرية، إلى ترسيخ القيم التربوية والأخلاق الحميدة لدى طلاب الأزهر الشريف بمعاهد الشرقية ليكون قدوة للجميع، فضلاً عن مواجهة الانحرافات السلوكية على جميع الأصعدة والتصدي لها بالوسائل الممكنة كافة.