مديرية الصحة تدفع بقافلة مجانية إلى قرية رفاعة جنوب قنا

قال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا ، إن مديرية الصحة والسكان نظمت، اليوم الجمعة، قافلة طبية مجانية بقرية رفاعة التابعة لمركز قوص ، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

وأضاف عبد الباقي، أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على عدد ٩٤٦ مواطن فى ٧ تخصصات طبية بواقع " ٢٣٥ حالة باطنة، ٣٠ حالة جراحة، ٨٥ حالة أمراض نساء وتوليد ، و ٢١٢ حالة طب اطفال ، و ٢٥١ حالة عظام و ٣٨ حالة تنظيم الأسرة ، و ٩٩ حالة أسنان ". و صرف العلاج لهم بالمجان ، فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد ٨٨ حالة ، وإنهاء إجراءات العلاج علي نفقة الدولة لعدد ٢ حالة ، و ٧٧ حالة موجات صوتية و ٢٥ حالة أشعة سينية و كشف مبكر للضغط والسكر لعدد ٣٠ حالة ، وإجراء ٢٩ حالات خلع أسنان وتحويل بعض الحالات التى تتطلب رعاية أكثر أو تدخلات جراحية إلي المستشفيات المتخصصة.

مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الاولي بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية . ‏‪

و أوضح الدكتور محمد بدران وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا ، أنه على هامش القافلة تم عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها ٩٤ مواطنا عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية ( الالتهاب الكبدي الفيروسي ، فيروس كورونا ، السعار ، أنفلونزا الطيور ، الطفيليات المعوية والبلهارسيا) ، الأمراض غير المعدية (الضغط ،السكر والسمنة)، أورام الصدر ، تنظيم الأسرة ، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن ، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة.