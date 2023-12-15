مقتل شخصين وإصابة آخرين جراء مشاجرة بالأسلحة النارية في القليوبية

لقي شخصان مصرعهما وأصيب اثنين أخرين، جراء وقوع مشاجرة بينهم في أحد شوارع دائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية.

وتلقى قسم ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية، بلاغا بحدوث مشاجرة بأحد شوارع دائرة القسم وبالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول 4 أشخاص، مصابين برش خرطوش ووفاة إثنين منهم إثر إصابتهما، وطرف ثان مالك محل أحذية ونجليه "جميعهم مقيمين بدائرة القسم" لخلافات بينهم، تطورت لمشاجرة قام خلالها أحد أفراد الطرف الثانى بإطلاق أعيرة نارية من بندقية خرطوش تجاه الطرف الأول مما أدى لحدوث الإصابات المُشار إليها التى أودت بحياة إثنين منهم.

عقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن القليوبية من ضبط الطرف الثانى وبحوزتهم السلاح المستخدم بندقية خرطوش وطلقتين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وفي سياق منفصل أمرت نيابة الجيزة باستدعاء شهود العيان في حادث إقدام شخص على قتل جاره رميًا بالرصاص في مركز الصف، للاستماع لأقوالهم، كما استعجلت النيابة التقرير الطبي عن الحادث.

تلقى قسم شرطة الصف بلاغًا بالعثور على جثة رجل مصاب بطلق ناري في منطقة الصف، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث.

تبين من التحريات أن المجني عليه "سيد"، والذي يبلغ من العمر 40 عامًا، أصيب بطلق ناري في أنحاء متفرقة من جسده، تم نقل الجثة إلى المستشفى.

تمكن رجال الشرطة من تحديد هوية المتهم "أحمد"، والذي يبلغ من العمر 35 عامًا؛ لوجود خلاف مع المجني عليه منذ فترة طويلة.

ألقى القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وقال إنه أطلق النار على المجني عليه بسبب الخلافات بينهما.

في كمين سري.. سقوط ديلر الإسكندرية بـ175 طربة حشيش

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائرغير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عاطل "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة مركز شرطة طهطا بسوهاج) بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه مُتخذاً من دائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة القسم وبحوزته (175 طربة لمخدر الحشيش وزنت 21,250 كيلو جرام).

بمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,500,000جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.