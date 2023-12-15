دراسة علمية تكشف هشاشة دور المحاكم الدولية في التصدي لجرائم الاحتلال الإسرائيلي



تحت عنوان "دور المحكمة الجنائية الدوليه فى التصدى للجرائم الإسرائيلية فى فلسطين " كشفت دراسة علمية حديثة هشاشة دور المحكمة الجنائية الدولية فى التصدى لجرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وأكدت الدراسة التي أعدها داوود حسن محمد الزير عضو المجلس التشريعي الفلسطيني لنيل درجة الدكتوراه في العلوم السياسية من كلية الدراسات الآسيوية بجامعة الزقازيق في مصر أن الموقف الأمريكي فى مجلس الأمن يعد من أكبر المعرقلات لفاعلية المحكمة الجنائية الدولية .

وقالت الدراسة التي أشرف على مناقشتها عدد من أساتذة القانون الدولي والعلوم السياسية بالجامعات المصرية أن فاعلية المحكمة الجنائية مرهون بعدة عوامل منها التوافق الدولى على أهميتها فى تعزيز العدالة و السلم الدوليين.

وتطرقت الدراسة لسرد وقائع و بشاعة الجرائم الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني وأبرزها جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانيه وجرائم العدوان وتم تفصيل ذلك من ملفات المعاناة الفلسطينية كملف القدس واللاجئين والمياه والاستيطان والأسرى. مؤكدا أن التطبيع الإسرائيلي مع الدول العربية يزيد من تمادى إسرائيل فى جرائمها وانتهاكاتها ضد الفلسطينين

وأكدت الدراسة أن على الدول العربية التي تسعى إلى التطبيع مع دولة الاحتلال أن تدرك أن تطبع العلاقات يزيد من تمادي إسرائيل في جرائمها ضد الشعب الفلسطيني ويضعف من الجهود الفلسطينية المبذولة في التصدي لتلك الجرائم .

وطالبت المجتمع الدولي بالضغط لإلزام إسرائيل بتنفيذ جميع القرارات التي صدرت من المنظمات الدولية والمحاكم الدولية وغيرها من القرارات احتراما لمباديء القانون الدولي.

كما طالبت الدراسة بعدم السماح لمجلس الأمن بالتعدي على استقلال المحكمة وحياديتها وألا يستبق قرارات المحكمة بشأن أي جانب من جوانب الجرائم وأن تكون الإحالة بغالبية تصويت أعضاء المجلس وألا تخضع جرائم الإحالة من مجلس الأمن إلى أي فيتو يعطل تلك الإحالة. ورفض الادعاء الذي يتبناه مجلس الأمن في بعض الحالات بأنه ينبغي التضحية بالعدالة من أجل ضمان تحقيق السلم والمصالحة .

كما دعت الدراسة دول العالم بالتعهد بواجباتها نحو ممارسة ولاياتها القضائية الجنائية على المشتبه في قيامهم بارتكاب جرائم بموجب القانون الدولي أينما كانت تلك الجرائم تقع على جزء من أراضيها للمساهمة في فاعلية المحكمة الجنائية الدولية.

​وقال الدكتور محمد نور البصراتي أستاذ العلوم السياسية ووكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بني سويف والمشرف على رسالة الدكتوراه إن هذه الدراسه تأتي مناقشاتها في وقت أصبح القانون الدولي والمنظمات الدوليه عاجزة عن الوقوف أمام الجرائم الإسرائيلية .

وأرجع البصراتي عجز المنظمات الدولية لعوامل أبرزها التضامن الأمريكى مع تلك الجرائم والوقوف ضد أي إجراءات من شأنها أن تدين إسرائيل وأيضا قصور فى إجراءات المحكمة ذاتها لمواجهة مرتكبى تلك الجرائم من المسؤولين الإسرائيلين.

شارك في لجنة التحكيم والمناقشة أساتذة القانون الدولي والعلوم السياسية في مصر الأستاذ الدكتور نبيل حلمي أستاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق سابقا والأستاذ الدكتور عبد الهادي العشري أستاذ القانون الدولي وعميد كلية الحقوق جامعة السادات سابقا والأستاذ الدكتور محمد نور البصراتي أستاذ العلوم السياسية ووكيل كلية السياسة والاقتصاد جامعة بنى سويف والأستاذ الدكتور حسين حنفى أستاذ القانون الدولي جامعة بنها.

وكان قد تم مناقشة الرسالة التي منح على إثرها الباحث درجة الدكتوراه مطلع الأسبوع الجاري بحضور ممثلين من السفارة الفلسطينية فى القاهرة. واستهلت الجلسة بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين وقراءة الفاتحة عليهم.