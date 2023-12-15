الجمعة 15 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

الليلة الأخيرة لعرض "يوم عاصم جدا" على مسرح السلام

بوابة الوفد الإلكترونية

الليلة الأخيرة للعرض المسرحي "يوم عاصم جدًا" للمخرج عمرو حسان، تقام في السابعة مساء اليوم، الجمعة، على خشبة مسرح السلام.

txt

عرض "هتلعبوا" على خشبة مسرح مكتبة مصر الجديدة.. الليلة

txt

التفاصيل الكاملة لعروض مهرجان مسرح الجنوب بقنا

وتدور أحداث العرض المسرحي، حول عاصم الذي يعيش أحفاده في منزلة وتتوالى الأحداث بشكل كوميدي فانتازي.

تفاصيل مسرحية يوم عاصم جدًا

 

مسرحية يوم عاصم جدًا، بطولة مصطفي منصور، هايدي رفعت، مجدي البحيري، شريهان الشاذلي، سلوى عزب، ياسر الرفاعي، آيه خلف، مازن المونتي، بالاشتراك مع مصطفى بهنسي، أحمد هيثم، مريم عبد المطلب، ياسين محمد.

يشار إلى أن العرض موسيقى وألحان حازم الكفراوي، توزيع موسيقي محمد الكاشف، ديكور محمد فتحي، أزياء مها عبد الرحمن، إضاءة عز حلمي، مكياچ أمل حسام، استعراضات حسن شحاتة، سوشيال ميديا محمد فاضل، كتابة وأشعار أيمن النمر، مخرج منفذ نور سمير، فكرة وإخراج عمرو حسان.

 

 المخرج عمرو حسان

يذكر ان المخرج عمرو حسان، قدم العرض المسرحي (الحادثة)، إنتاج عام 2019، تأليف لينين الرملي، وبطولة فتحي الجارحي ونيجار محمد.

 وتم تقديمها مرة آخرى عام 2020، وشارك في البطولة مصطفى منصور، ريهام أبو بكر، رضوى البروكي.

مواد متعلقة

ندوة "مستقبل اللغة العربية من منظور الذكاء الاصطناعي" بمكتبة مصر الجديدة غدًا

"قوتنا في أسرتنا" ندوة بمكتبة مصر الجديدة للطفل غدًا

عرض "هتلعبوا" على خشبة مسرح مكتبة مصر الجديدة.. الليلة

موعد ومكان عزاء وجنازة عادل أنور

وفاة الفنان عادل أنور خال الشاعر أيمن بهجت قمر

حلا شيحه تلتقي أشرف زكي وتعتذر لجميع فناني مصر

أحمد جمال يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية.. صور

أنوشكا تدلي بصوتها في الانتخابات الرئاسية

الجريدة الورقية