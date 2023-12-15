تحرير 35 مخالفة تموينية بالغنايم والبداري

نفذت الوحدات المحلية لمركز ومدينة الغنايم بمحافظة اسيوط حملات تموينية استهدفت سوق الغنايم بالاشتراك مع الإدارة الصحية قسم مراقبة الأغذية والإدارة البيطرية بالمركز أسفرت عن تحرير 17 مخالفة تموينية وإعدام حوالى (٢٠) لتر زيت طعام مستعمل كما تم إعدام ما يقارب من (٥) كجم حلوى جافة غير نظيفة بها أتربة وشوائب وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما تم متابعة أماكن عرض وبيع اللحوم المعروضة للمواطنين بالسوق والتأكد من مدى صلاحيتها للإستهلاك الٱدمي ولم يتبين وجود مخالفات تتعلق بجودة وصلاحية اللحوم المعروضة.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري تحت إشراف محمد حسن عبدالكريم حملة على المخابز والمحال التحارية بمشاركة مسئولي إدارة تموين البداري وبعض رؤساء القرى وتم المرور على المخابز لضمان وصول خبز جيد ومطابق المواصفات للمواطنين وتم تحرير 18 مخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية تجاهها.