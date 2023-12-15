اليابان تسجل زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا للأسبوع الثالث على التوالي

أكدت وزارة الصحة اليابانية، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في جميع أرجاء البلاد، وذلك للأسبوع الثالث على التوالي.

وأضافت الوزارة - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم /الجمعة/ - أن نحو 5 آلاف مؤسسة طبية في جميع أرجاء البلاد سجلت 17 ألفا و379 حالة إصابة خلال فترة سبعة أيام حتى يوم الأحد الماضي، وذلك بزيادة قدرها 3796 عن الأسبوع السابق عليه.

وأوضحت الوزارة، أن متوسط ​​عدد المرضى لكل مؤسسة بلغ 3.52 على مستوى البلاد خلال الأسبوع سالف الذكر، وهو ما يمثل زيادة أسبوعية بنسبة 28 في المائة.

كما أشارت الوزارة، إلى أن نحو 500 مؤسسة أبلغت عن دخول 1468 شخصا إلى المستشفى بسبب الإصابة بفيروس كورونا خلال الأسبوع ذاته، بزيادة 445 حالة عن الأسبوع السابق عليه.

ويدعو المسئولون المواطنين إلى مواصلة اتخاذ الإجراءات الاحترازية لمكافحة العدوى، خاصة مع انتشار المرض في فصل الشتاء.