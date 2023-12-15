أسعار صرف الدولار اليوم في محال الصرافة

سجل سعر الدولار حالة من الثبات أمام الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الجمعة 15 ديسمبر 2023، واستقر سعر الدولار في البنك المركزي عند 30.96 جنيه للبيع، و30.83 جنيه للشراء.

وفي البنك التجاري الدولي نحو 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء، كما ثبت سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 30.96 جنيه للبيع، و30.83 جنيه للشراء.

بينما استقر سعر الدولار حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري في بنك مصر عند 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء، واستقر سعر الدولار في البنك الأهلي عند 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

وفي السياق ذاته سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي نحو 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء، وحقق سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية حالة من الثبات عند 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.