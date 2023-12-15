الأهلي واتحاد جدة.. كهربا وحجازي في مواجهة خاصة أمام أنديتهما السابقة

تحت أنظار الجماهير العربية يتقابل الأهلي المصري واتحاد جدة السعودي في صدام مصيري في ربع نهائي كأس العالم للأندية، ولكن بصورة أخرى ستكون مواجهة خاصة للثنائي أحمد حجازي ومحمود عبد المنعم كهربا كونهما يلعبان أمام فريقهما السابق.

وكان كهربا قد خاض تجربة مع اتحاد جدة لمدة موسمين على سبيل الإعارة من نادي الزمالك في موسمي 2017 و2018، قبل أن ينتقل إلى النادي الأهلي في انتقالات يناير 2020، بينما ارتدي أحمد حجازي قميص القلعة الحمراء بين موسمي 2016 و2017.

ساهم الثنائي في نجاحات وإنجازات كبيرة خلال كلتا التجربتين حيث يعد حجازي وكهربا من الركائز الأساسية في الأهلي واتحاد جدة وسيكون لهما دور في القمة العربية المنتظرة.

وعلى الرغم من غياب أحمد حجازي لفترة طويلة بسبب إصابته في الرباط الصليبي، إلا أن المدرب الأرجنتيني مارسيلو غايادرو أصبح يعتمد عليه في الجانب الدفاعي بعد إصابة البرازيلي فيليبي لويز، حيث قاد المدافع المصري فريقه أمام أوكلاند سيتي النيوزلندي في المباراة الافتتاحية لمونديال الأندية.

لا يختلف الأمر كثيرًا بالنسبة لكهربا، حيث يعد العنصر الأمثل في كتيبة مارسيل كولر لحل أزمة الهجوم، في ظل عدم الثقة بالمهاجم الفرنسي أنتوني موديست واستبعاده في الفترة الأخيرة.

خاض أحمد حجازي مع اتحاد جدة 82 مباراة، وسجل هدفًا وصنع 10 أخرين، بينما خاض كهربا مع الأهلي 105 مباراة سجل خلالهم 37 هدفًا وصنع 17 أخرين.

ويستقبل استاد مدينة الملك عبدالله ببريدة، مباراة الأهلي واتحاد جدة، في تمام الثامنة بتوقيت القاهرة مساء الجمعة، وسيتقابل الفائز مع فلومنينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويشارك الأهلي في مونديال الأندية بصفته حامل لقب دوري أبطال أفريقيا، بينما تأتي مشاركة اتحاد جدة كونه ممثلا للسعودية مستضيفة المسابقة بصفته بطل الدوري السعودي في النسخة الماضية.