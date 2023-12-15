كريم بنزيما يقترب من معادلة رقم كريستيانو رونالدو القياسي بمونديال الأندية

تمثل بطولة كأس العالم للأندية فرصة كبيرة للنجم الفرنسي كريم بنزيما لمعادلة الرقم القياسي المسجل باسم كريستيانو رونالدو من حيث المعدل التهديفي.

ويتربع كريستيانو رونالدو على قائمة هدافي مونديال الأندية بثمانية أهداف ويليه زميله السابق جاريث بيل بفارق هدف ويأتي خلفها كريم بنزيما بخمسة أهداف.

وكان بنزيما يمتلك أربعة أهداف في كأس العالم للأندية، قبل أن يضيف الخامس في مباراة اتحاد جدة أمام أوكلاند سيتي النيوزلندي والتي انتهت بثلاثية نظيفة للفريق السعودي على ملعب الجوهرة المشعة.

ويفصل بنزيما عن رونالدو هدفين فقط في صدارة الهدافين بمونديال الأندية، وسيخوض اتحاد جدة مواجهته المقبلة أمام الأهلي المصري في ربع النهائي، لذا سيبحث المهاجم الفرنسي عن معانقة شباك الأحمر من أجل معادلة الرقم القياسي.

وتأتي مشاركة اتحاد جدة في كأس العالم للأندية كونه ممثل السعودية مستضيفة البطولة، بصفته حامل لقب الدوري السعودي في النسخة الماضية.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة اتحاد جدة والأهلي، مساء الجمعة، عند دقات الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت الرياض، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، لحساب منافسات ربع النهائي.

وينتظر فلومينينسي البرازيلي، الفائز من مباراة اتحاد جدة والأهلي لملاقاته في نصف نهائي مونديال الأندية.