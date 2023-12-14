اقرأ غدًا بالوفد.. مصر توشك على وقف الحرب الإسرائيلية

تنشر جريدة الوفد اليومية الورقية في عددها الصادر، غدًا الجمعة، الكثير من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "مصر أوشكت على وقف الحرب الإسرائيلية".

ويتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

مصر أوشكت على وقف الحرب الإسرائيلية

"تل أبيب" تلجأ لـ "القاهرة" بعد فشلها عسكريًا وسياسيًا في غزة

تحويل مدارس الأمم المتحدة إلى غرف إعدام جماعي.. و"بايدن" يقفز من سفينة "نتنياهو"

"السيسي" وملك البحرين يستعرضان الجهود الجارية للتوصل إلى وقف إطلاق النار

"الهيئة الوطنية" تواصل تلقي الطعون على نتائج الانتخابات الرئاسية

المساعدات تتدفق على غزة تحت ضغط مصري قوي

زيادة شحنات الوقود والأغذية والمهمات الطبية

القيادة الأمريكية تمنع محاولة الحوثيين السيطرة على ناقلة بالبحر الأحمر

"شكري" يبحث مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي حل أزمة السودان

النازية الصهيونية تواصل حصد أرواح الفلسطينيين