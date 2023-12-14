عاجل
بكري: “شخصية تقيلة” رئيسًا للوزرء خلال أيام (فيديو) تحيا فلسطين من قلب "الجونة السينمائي".. افتتاح فريد للدورة السادسة
الخميس 14 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

بوابة الوفد الإلكترونية

بحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في البنوك المصرية.

فيما سجل سعر الدولار حالة من الثبات أمام الجنيه المصري منتصف تعاملات اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023، في البنوك المصرية العاملة، واستقر سعر الدولار في البنك المركزي عند 30.96 جنيه للبيع، و30.83 جنيه للشراء.

txt

الدولار يتراجع بعد قرار الفيدرالي الأمريكي

txt

أسعار صرف الدولار اليوم في محال الصرافة والبنوك

وفي البنك التجاري الدولي نحو 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء، كما ثبت سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 30.96 جنيه للبيع، و30.83 جنيه للشراء.

 

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري

 

بينما استقر سعر الدولار حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري في بنك مصر عند 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء، واستقر سعر الدولار في البنك الأهلي عند 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

وفي السياق ذاته سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي نحو 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء، وحقق سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية حالة من الثبات عند 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

كما سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 30.95 جنيه للبيع، و30.90 جنيه للشراء، واستقر سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني نحو 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

وبالنسبة لسعر الدولار أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد فقد سجل ثباتا عند 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

الجريدة الورقية