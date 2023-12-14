بحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في البنوك المصرية.

فيما سجل سعر الدولار حالة من الثبات أمام الجنيه المصري منتصف تعاملات اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023، في البنوك المصرية العاملة، واستقر سعر الدولار في البنك المركزي عند 30.96 جنيه للبيع، و30.83 جنيه للشراء.

وفي البنك التجاري الدولي نحو 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء، كما ثبت سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 30.96 جنيه للبيع، و30.83 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصري

بينما استقر سعر الدولار حالة من الاستقرار أمام الجنيه المصري في بنك مصر عند 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء، واستقر سعر الدولار في البنك الأهلي عند 30.85 جنيه للبيع، و30.75 جنيه للشراء.

وفي السياق ذاته سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي نحو 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء، وحقق سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية حالة من الثبات عند 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

كما سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 30.95 جنيه للبيع، و30.90 جنيه للشراء، واستقر سعر الدولار في بنك الإمارات دبي الوطني نحو 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.

وبالنسبة لسعر الدولار أمام الجنيه المصري في المصرف المتحد فقد سجل ثباتا عند 30.95 جنيه للبيع، و30.85 جنيه للشراء.