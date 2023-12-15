استمرار فعاليات دورة التعليم المدنى بمحافظة جنوب سيناء

تستمر فاعليات دوره تدريبية للشباب لليوم الثاني بعنوان دوره التعليم المدني تحت شعار ( تنمية - مواطنة - جمهورية جديدة ) ، بمركز شباب الساحل والتي تنظمة الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مديريه الشباب و الرياضه بجنوب سيناء .

اكد محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة ان تنفيذ مثل هذه الورش يعد ركيزة أساسية لخلق جيل واع مشارك وفعال بهدف إكساب النشء المعلومات والاتجاهات والمهارات التي تمكنهم من ممارستهم حقوقهم ومسئولياتهم كمواطنين فاعلين على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والعمل على تأكيد القيم الإنسانية والتركيز على العناصر المشتركة، مع العمل على تأكيد ممارسات التعامل مع الآخر، مشيرا إلى أن المعرفة لا تشكل الهدف النهائي من هذا التعليم إنما يجب أن يتبعها ويواكبها اكتساب الناشئ والشاب لمنظومة من القيم تساعده على ممارسة سلوكيات وتبني مبادرات إيجابية وبناءة تجاه نفسه وأسرته ومجتمعه ووطنه.

ادار الورشة اسراء فخري مدرب تعليم مدني بوزارة الشباب والرياضة ، وتضمن برنامج التدريب ، إشراك الشباب في المجتمع المدني من خلال تأهيلهم للانخراط في العمل المجتمعي، وكيفية تكوين مبادرات ومنظمات مجتمعية، وبدأ انتهاج هذا النهج في خلق فرص للشباب وحمايتهم من الانخراط في الافكار الهدامه ، و صقل مهارات الشباب في العمل المجتمعي .

وذلك تحت رعايه الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب و الرياضه و اللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء و بتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزاره و ايمان عبد الجابر رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني والدكتور محمد غنيم مدير عام التعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية ومتابعه احمد عبد العزيز وكيل المديريه .

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