سكرتير الغرفة التجارية لكفر الشيخ يشارك بالمنتدي الاقتصادى العربي اليوناني الثاني عشر

شارك فؤاد عمرو سكرتير عام الغرفة التجارية لكفر الشيخ في أعمال المنتدي الاقتصادي العربي اليوناني الثاني عشر الذي عقد باليونان -اثينا خلال الفترة من 13-14 ديسمبر 2023 بفندق اثينيوم انتركونتيتنال.

المؤتمرات الخارجية بالمنتديات العالمية



وفي كلمتة في المنتدي قال سكرتير عام الغرفة التجارية أن الغرفة التجارية بكفرالشيخ تحرص علي التمثيل في المؤتمرات الخارجية بالمنتديات العالمية بهدف التعريف بمحافظة كفرالشيخ وما تملكه من مقومات جذب استثمارية باعتبارها ارض بكر وخصب لكافة أنواع الاستثمار ودعا عمرو في كلمتة أمام المنتدي الاقتصادي العالمي المستثمرين الاوربيين والعرب الي الاستثمار بمحافظة كفرالشيخ ارض الفرص الواعدة وكشف خلال كلمتة عن الخريطة الاستثمارية لمحافظة كفرالشيخ والمشروعات التي يمكن القيام بها وخاصة في المنطقة اللوجستية بالمحافظة واضاف أنة شارك في اليوم الثاني للمؤتمر في أعمال الدورة الثالثة من لقاء العمل السفراء العرب مع رجال الأعمال الاوربيين .



وأشاد عمرو بالمنتدي وبالمشاركة الفعالة لغرفة كفرالشيخ وان هذا المنتدي وما تضمنه من جلسات يعمل يضيف مزيدا من التفاعل بين المشاركين ستسهم في تعزيز علاقات العمل القائمة وفتح قنوات تواصل بين رجال الأعمال العرب والأوروبيين .



وفى نهاية كلمتة قال سكرتير عام الغرفة التجارية أن الغرفة التجارية لكفرالشيخ ستوفر كافة المعلومات عن السوق المصري وما به من فرص استثمارية ، وسلع ومنتجات تستطيع الأسواق الخارجية الاستفادة منها في ظل تنوعها وتوافر الشروط والجودة والمواصفات العالمية .