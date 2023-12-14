رئيس المواد البترولية بالغرفة التجارية يشارك فى المنتدي الاقتصادى العربي اليوناني الـ12

شارك حسن نصر رئيس الشعبة العامة المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الشعبة النوعية للمواد البترولية بغرفة كفرالشيخ في أعمال المنتدي الاقتصادي العربي اليوناني الثاني عشر ولقاء العمل السفراء العرب مع رجال الأعمال الاوربيين الذي عقد باليونان -اثينا خلال الفترة من 13-14 ديسمبر 2023 بفندق اثينيوم انتركونتيتنال.

أشار نصر في كلمتة أمام الجلسة المنتدي إلى أهمية “الطاقة البديلة والمستدامة وتبادل الخبرات بين الجانبين العربي واليوناني والاوربي” و أهمية الأمن الغذائي بين الدول المشاركة في أعمال المنتدي نظرا لما يشهدة العالم من صراعات أثرت بشكل كبير على امدادات الغذاء حول العالم .



وأعرب نصر عن أن أهمية هذا المنتدى تأتى للتواصل بين مجتمع الأعمال في الدول المشاركة ونظرائهم اليونانيين لرفع معدلات التبادل التجاري والاستثماري ، وتبادل الخبرات والوفود ، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في كل بلد ، خاصة في ظل تمتع مصر واليونان ببيئة زراعية خصبة ولديهما تنّوع غذائي وتجارب ناجحة في زراعة الأحياء المائية وفي الصناعات والمنتجات الغذائية مما يعزز من فرص الشراكة في قطاعات كثيرة ومتنوعة .