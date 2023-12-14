علماء يثبتون فوائد العلاج بالروائح وعلاقتها بالاضطرابات النفسية

نشأ العلاج بالروائح منذ وقت طويل في اليونان القديمة والهند والصين واليابان، لكنه لا يزال وسيلة فعالة للعديد من الأمراض والاضطرابات النفسية والمشاكل.

وفي موسم البرد، تساعد روائح الزيوت العطرية على تقوية جهاز المناعة، وفي الوقت نفسه، أظهرت الاختبارات أن أكثر من 70٪ من الزيوت تعزز التئام الجروح، وأن رائحة الزيوت العطرية لها تأثير مفيد على المكون النفسي والعاطفي لصحة الإنسان، وكذلك الجهاز العصبي.

ويجدر استخدام الزيوت لأولئك الذين لديهم مشاكل في عمل الجهاز الهضمي، لأن روائح هذه الزيوت دائما لها تأثير إيجابي فقط على عمل الجهاز الهضمي.ولكن يمكن استخدام جميع الزيوت تقريبًا لأغراض مطهرة.

وتعتبر جميع الزيوت العطرية تقريبًا مطهرات ممتازة. وكذلك بعض أنواع الزيوت تحارب الطفيليات بشكل فعال.

يقول الأطباء أيضًا أنه يمكن استخدام الزيوت الأساسية للوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز البولي وأيضًا حوالي 40٪ من هذه الأنواع من الزيوت يمكن أن تساعد في تطهير الجسم من السموم وتخفيف الركود. أنت حقا بحاجة إلى معرفة أي منها.