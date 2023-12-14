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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

أهلي 2007 يتفوق على الإسماعيلي بدوري الجمهورية

أهلي 2007
أهلي 2007

حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٧ الفوز خارج ملعبه على نظيره الإسماعيلي، بأربعة أهداف مقابل هدفين بركلات الترجيح، بعد التعادل ١- ١ في الوقت الأصلي خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الخميس، بالإسماعيلية، ضمن الجولة ١٦ من بطولة الجمهورية.
 

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وتمكن ياسين عاطف ، من تسجيل هدف التقدم للأهلي، وسجل الإسماعيلي هدف التعادل، لتذهب المباراة لركلات الترجيح التي حسمها الأهلي بنتيجة ٤ - ٢، وسجل له كل من محمد عاطف ومحمد السيد وكريم عيد ومحمد عبد الفتاح «تاحا»، ونجح الحارس إياد تامر في التصدي لركلتي جزاء من لاعبي الإسماعيلي.

وبدأ فريق «أهلي ٢٠٠٧» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إياد تامر.
الدفاع: إياد مدحت - محمد السيد - كريم عمرو - كريم عيد.
الوسط: زيدان ناجح - محمد عاطف - ياسين عاطف - حازم عاشور - أحمد الشيخ.
الهجوم: محمد عبد الفتاح «تاحا».

وبهذا الفوز رفع فريق الناشئين بالأهلي رصيده إلى ٣٧ نقطة، مسجلًا ٣١ هدفًا مقابل ٧ أهداف في مرماه. 

ويتكون الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٧ بالأهلي كلا من أسامة زكي مديرًا فنيًّا، وإيهاب عبد العاطي مدربًا مساعدًا، وأسامة أبو هاشم مدربًا للحراس، وعماد عبد الهادي الإداري، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق، وعدنان سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وعبد الرحمن مكي إخصائي التدليك.

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