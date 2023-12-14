احتفاءً باليوم العالمي للغة العربية.. الشرقاوي يحضر فاعليات منطقة بورسعيد الأزهرية

حضر الدكتور أحمد الشرقاوي وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم احتفال منطقة بورسعيد الأزهرية باليوم العالمي للغة العربية اليوم الخميس الموافق 14 ديسمبر 2024.

يُذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة حددت يوم الثامن عشر من ديسمبر من كل عام اليوم العالمي للغة العربية؛ وبهذه المناسبة يحتفي قطاع المعاهد الأزهرية بكل مناطقه وإداراته، ومعاهده بفاعليات مختلفة كل عام.

وأُقيم الاحتفال بإشراف وحضور الدكتور ياسر علام رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بورسعيد الأزهرية وأ.عصام القاضي مدير عام الجودة، والدكتور إسماعيل الشربيني مدير عام الشؤون الفنية التعليمية بقطاع المعاهد الأزهرية.

معاهد منطقة بورسعيد تشارك بعدد متميز من التلاميذ والطلاب بمعاهد مختلفة

وشاركت معاهد منطقة بورسعيد بعدد متميز من التلاميذ والطلاب بمعاهد مختلفة؛ وقام الطلاب بتأدية مجموعة من الفعاليات المختلفة مثل؛ كلمة بعنوان أهمية اللغة العربية وفضلها، والتحذير من التفريط فيها أو النيل منها، واستعراض مسرحي بعنوان لغتي لغتي، وحوار بين الفصحى والعامية، وأنشودة مجد وحرف، ومسرحية القبعات الست، ومناظرة بين الشعر والنثر، والإنشاد الجماعي، ومسرحية العلم والجهل، واستعراض لغتي العربية، وحوار تاء التأنيث، ومسرحية اللغة العربية وأبنائها، وكلمة الطالب المثقف، وفعاليات أخرى متنوعة.

وقد أكد الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بأنه سوف يتم عقد دورات تدريبية في مهارات الإعراب وفنون العربية، فضلًا عن المسابقات المتعددة التي تجري في علوم العربية ومجالاتها المختلفة.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد الشرقاوي أن قطاع المعاهد الأزهرية وضع خطة من أجل الاحتفاء باليوم العالمي للغة العربية على مدار الأسبوع، وذلك بناء على توجيهات السيد صاحب الفضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وتحت إشراف أ.د محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، وفضيلة الشيخ أيمن عبدالغني رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بمتابعة فريق اللغة العربية برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية بقيادة د. عبدالله هاشم مستشار اللغة العربية ومدير عام التعليم الإعدادي.